به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح شنبه در بازدید از مزارع بخش کالپوش میامی با اشاره به اختصاص سه هزار هکتار حبوبات دیم در این منطقه، ادامه داد: حبوبات دیم از کشت های مهم و سازگار با اقلیم منطقه است.

وی به پیش بینی برداشت یک هزار و ۵۰۰ تن انواع حبوبات دیم از این مزارع اشاره داشت و توضیح داد: دو هزار و ۱۰۰ هکتار عدس و ۹۰۰ هکتار لوبیا سفید و چیتی از این مزارع وارد بازار می شود.

مدیر جهاد کشاورزی میامی از توسعه کشت حبوبات طی سنوات اخیر در کالپوش اشاره کرد و افزود: شرایط اقلیمی و درآمد زایی حبوبات باعث اقبال بهره برداران به سمت کشت این محصولات شده است.

حسینی در ادامه یادآور شد: توسعه کشت این محصول در حفظ حاصلخیزی خاک موثر بوده و باعث بهبود شرایط کشت بعدی در تناوب زراعی می شود.

وی اضافه کرد: ترویج روش های نوین زراعی، ارائه آموزش های فنی و حمایت از کشاورزان در راستای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول در دست اجرا است.