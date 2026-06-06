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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۹

کشت ۳ هزار هکتار حبوبات در کالپوش؛ ۱۵۰۰ تن محصول برداشت می‌شود

کشت ۳ هزار هکتار حبوبات در کالپوش؛ ۱۵۰۰ تن محصول برداشت می‌شود

میامی- مدیر جهاد کشاورزی میامی از کشت سه هزار هکتار انواع حبوبات در بخش کالپوش خبر داد و گفت: برداشت یک هزار و ۵۰۰ هکتار محصول از سطح این مزارع پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح شنبه در بازدید از مزارع بخش کالپوش میامی با اشاره به اختصاص سه هزار هکتار حبوبات دیم در این منطقه، ادامه داد: حبوبات دیم از کشت های مهم و سازگار با اقلیم منطقه است.

وی به پیش بینی برداشت یک هزار و ۵۰۰ تن انواع حبوبات دیم از این مزارع اشاره داشت و توضیح داد: دو هزار و ۱۰۰ هکتار عدس و ۹۰۰ هکتار لوبیا سفید و چیتی از این مزارع وارد بازار می شود.

مدیر جهاد کشاورزی میامی از توسعه کشت حبوبات طی سنوات اخیر در کالپوش اشاره کرد و افزود: شرایط اقلیمی و درآمد زایی حبوبات باعث اقبال بهره برداران به سمت کشت این محصولات شده است.

حسینی در ادامه یادآور شد: توسعه کشت این محصول در حفظ حاصلخیزی خاک موثر بوده و باعث بهبود شرایط کشت بعدی در تناوب زراعی می شود.

وی اضافه کرد: ترویج روش های نوین زراعی، ارائه آموزش های فنی و حمایت از کشاورزان در راستای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول در دست اجرا است.

کد مطلب 6851399

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