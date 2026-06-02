به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مریم حدجال، یکی از فعالان فرانسوی ناوگان جهانی «صمود» اعلام کرد که هنگام بازداشت توسط رژیم صهیونیستی، مورد ضرب‌ و شتم و آزار جنسی نیروهای این رژیم قرار گرفته است.

حدجال که عضو انجمن «موج‌های آزادی فرانسه» است، از جمله فعالان فرانسوی شرکت‌ کننده در ماموریت بهار ۲۰۲۶ ناوگان جهانی صمود بود.

بر اساس این گزارش، نیروهای رژیم صهیونیستی در ۱۸ ماه می با حمله به قایق آنها در آبهای بین‌ المللی، تمامی سرنشینان از جمله حدجال را ربوده و بازداشت کردند.

این فعال ۳۸ ساله در گفتگو با خبرگزاری آناتولی در پاریس گفت: هدف از حضورش در این ماموریت، شکستن محاصره غیرقانونی غزه، اعتراض به ادامه «نسل‌کشی» و ایجاد یک گذرگاه انسانی بوده است.

حدجال با اشاره به لحظه توقیف قایق گفت: حدود ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۸ ماه می، قایق ما توقیف شد. یک قایق حامل نظامیان اسرائیلی بدون هیچ هشدار قبلی به ما نزدیک شد و نیروها سوار قایق شدند. جلیقه نجات داشتیم و دست‌ هایمان را بالا بردیم.

وی سپس افزود: نیروهای اسرائیلی دست مردان را بستند و سپس همه فعالان را به یک کشتی نظامی منتقل کردند.

به گفته وی، در این کشتی خشونت بلافاصله آغاز شد و همه فعالان مجبور شدند با دستان بسته روی زانو بنشینند و سپس لباس‌ های گرمشان از تنشان خارج شد.

حدجال ابراز داشت که او و دیگران روی زمین خیس خوابانده و تنها با تی‌شرت و شلوار باقی ماندند و تحت فشار شدید قرار داشتند.

وی همچنین گفت: در کشتی چندین محفظه وجود داشت که فعالان آن را «اتاق سیاه» می‌نامیدند و در آنجا مورد ضرب‌وشتم، شکنجه و آزار جنسی قرار گرفتند.

این فعال فرانسوی ابراز داشت: شکنجه و خشونت غیرقابل تصور بود. ما کتک خوردیم و مورد آزار جنسی قرار گرفتیم.

او همچنین گفت در طول بازداشت صدای فریاد سایر فعالان را می‌شنیده و احساس ترس شدید داشته است.

حدجال در ادامه گفت که برخی فعالان دچار شکستگی دنده شدند و تاکید کرد که برخی از نیروهای اسرائیلی افراد غیرسفیدپوست را بیشتر هدف قرار می‌دادند.

این فعال ۳۸ ساله در بخش دیگری از سخنان خود همچنین از نبود استقبال رسمی در فرانسه انتقاد کرد و گفت که کشورش آن‌ها را نادیده گرفته است.