به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو گزارش داد، بر اساس پیش نویس بیانیه پایانی نشست سران اتحادیه اروپا که قرار است روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن برگزار شود این اتحادیه اعمال تحریم علیه مقامات رژیم صهیونیستی را بررسی می کند.

بر اساس این گزارش، اقدام اتحادیه اروپا در واکنش به رفتار وحشیانه نظامیان صهیونیست حین بازداشت فعالان حامی فلسطین در ناوگان صمود صورت می گیرد.

در این پیش نویس آمده است، سفرای اتحادیه اروپا مسئله تحریم مقامات صهیونیست را بررسی می کنند. سوء رفتار با فعالان بازداشت شده در آب های بین المللی محکوم است. اتحادیه اروپا خواهان اتخاذ تدابیری علیه وزرای تندرو حامی چنین رفتارهای ضد حقوق بشر است.

ده ها تن از فعالان مذکور اعلام کرده بودند که توسط نظامیان صهیونیست تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته و حتی به آنها تجاوز شده است.