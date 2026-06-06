کریس رایت: کاهش قیمت سوخت در آمریکا به توافق با ایران نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اذعان کرد، کاهش قیمت بنزین و سوخت در این کشور در نهایت به توافق با ایران نیاز دارد.

وی افزود، باید نفت بیشتری از تنگه هرمز منتقل شود تا قیمت سوخت در آمریکا کاهش پیدا کند.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تلاش کرده این طور نشان دهد که کشورش از تبعات اختلال در تنگه هرمز و جنگ افروزی علیه ایران به دور است.

تحقیقات دانشگاه براون نیز نشان می‌دهد هر خانوار آمریکایی از آغاز جنگ، ۱۹۰ دلار هزینه اضافی برای بنزین پرداخت کرده که فشار اصلی آن بر دهک‌های کم‌درآمد است.