به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز مدعی شد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان ترامپ روز پنجشنبه با حضور در آزمایشگاه ملی اوک ریدج در ایالت تنسی با کارشناسانی که ممکن است در مذاکرات هسته ای آتی با ایران نقش داشته باشند گفتگو کردند.

در این گزارش آمده است، ترامپ اصرار دارد هر توافق پایان جنگی با ایران حاوی بند مربوط به ممانعت از دسترسی تهران به سلاح هسته ای باشد. این در حالی است که مقامات ایرانی بارها بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تاکید کرده اند.

این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته بیان کرد، من هیچ اقدام تحریک آمیزی از سمت ایران نمی بینم. روسیه هیچ دلیلی مبنی بر این که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای است ندارد. دستیابی به اورانیوم برای اهداف صلح آمیز حق ایران است.