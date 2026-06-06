 ۵۵ حادثه هفته گذشته در اصفهان ۶ فوتی و ۱۰۶ مصدوم داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ لغایت ۱۴۰۵/۰۳/۱۵، نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در مجموع به ۵۵ مورد حادثه و عملیات امدادی پاسخ دادهاند.
وی افزود: در این بازه زمانی، بیشترین حوادث ثبتشده مربوط به حوادث ترافیکی با ۳۸ مورد بوده است. همچنین ۷ مورد اعزام به مراکز درمانی، ۳ حادثه کوهستان، ۳ مورد امداد و درمان، ۲ مورد مفقودی، یک حادثه جنایی و یک حادثه صنعتی و کارگاهی در استان به ثبت رسیده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان ادامه داد: در مجموع ۱۳۵ نفر در این حوادث حادثهدیدهاند که از این تعداد ۱۰۶ نفر مصدوم شدهاند.
مومنی تصریح کرد: بر اساس گزارش عملکرد امدادی، ۱۴۹ نیروی عملیاتی در قالب ۵۹ تیم عملیاتی با بهکارگیری ۵۴ دستگاه خودروی امدادی در این مأموریتها مشارکت داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع خدمات ارائهشده، ۴۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۷ نفر به صورت سرپایی درمان شدند، ۶ نفر جان خود را از دست دادند، یک نفر به مکان امن منتقل شد و یک عملیات نیز به نجات فنی اختصاص داشت.
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