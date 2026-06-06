به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان همزمان با هفته محیط زیست، در پیامی بر اهمیت حفاظت از محیط زیست، توسعه انرژی‌های پاک و مشارکت عمومی در صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته محیط زیست فرصتی برای یادآوری مسئولیت همگانی در حفظ طبیعت و منابع ارزشمند کشور است. محیط زیست نقش مهمی در سلامت، امنیت و توسعه پایدار جامعه دارد.

شعار امسال، «حفظ محیط زیست، حفظ امنیت»، بیانگر ارتباط مستقیم میان سلامت محیط زیست، امنیت پایدار و کیفیت زندگی شهروندان است. استان تهران نیز با چالش‌هایی همچون آلودگی هوا، کمبود منابع آبی و فرونشست زمین روبه‌روست که مدیریت آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال مردم است.

کاهش آلاینده‌ها، حفاظت از منابع طبیعی، توسعه فضای سبز، استفاده بهینه از آب و انرژی و همچنین گسترش بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت محیط زیست در استان تهران به شمار می‌رود. امروز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا، حفظ منابع طبیعی و تأمین آینده‌ای پایدار برای نسل‌های آینده است.

بی‌تردید مردم نقش مهمی در حفظ محیط زیست دارند و با اصلاح الگوی مصرف، کاهش تولید پسماند، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و پاک و حمایت از الگوهای مصرف انرژی سازگار با محیط زیست می‌توانند در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی مؤثر باشند.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست، از تلاش‌های فعالان، متخصصان و حافظان محیط زیست قدردانی کرده و از همه شهروندان استان تهران دعوت می‌کنم با مشارکت آگاهانه و مسئولانه، در حفظ این سرمایه ارزشمند ملی سهیم باشند.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران