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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۱

استاندار تهران:حفاظت از محیط زیست تضمین‌کننده آینده پایدار جامعه است

استاندار تهران:حفاظت از محیط زیست تضمین‌کننده آینده پایدار جامعه است

تهران-استاندار تهران در پیامی به مناسبت هفته محیط زیست، تاکید کرد: :حفاظت از محیط زیست تضمین‌کننده آینده پایدار جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان همزمان با هفته محیط زیست، در پیامی بر اهمیت حفاظت از محیط زیست، توسعه انرژی‌های پاک و مشارکت عمومی در صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته محیط زیست فرصتی برای یادآوری مسئولیت همگانی در حفظ طبیعت و منابع ارزشمند کشور است. محیط زیست نقش مهمی در سلامت، امنیت و توسعه پایدار جامعه دارد.

شعار امسال، «حفظ محیط زیست، حفظ امنیت»، بیانگر ارتباط مستقیم میان سلامت محیط زیست، امنیت پایدار و کیفیت زندگی شهروندان است. استان تهران نیز با چالش‌هایی همچون آلودگی هوا، کمبود منابع آبی و فرونشست زمین روبه‌روست که مدیریت آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال مردم است.

کاهش آلاینده‌ها، حفاظت از منابع طبیعی، توسعه فضای سبز، استفاده بهینه از آب و انرژی و همچنین گسترش بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت محیط زیست در استان تهران به شمار می‌رود. امروز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا، حفظ منابع طبیعی و تأمین آینده‌ای پایدار برای نسل‌های آینده است.

بی‌تردید مردم نقش مهمی در حفظ محیط زیست دارند و با اصلاح الگوی مصرف، کاهش تولید پسماند، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و پاک و حمایت از الگوهای مصرف انرژی سازگار با محیط زیست می‌توانند در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی مؤثر باشند.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست، از تلاش‌های فعالان، متخصصان و حافظان محیط زیست قدردانی کرده و از همه شهروندان استان تهران دعوت می‌کنم با مشارکت آگاهانه و مسئولانه، در حفظ این سرمایه ارزشمند ملی سهیم باشند.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران

کد مطلب 6851472

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