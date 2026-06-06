به گزارش خبرنگار مهر، قدیر حسنزاده در نخستین نشست خبری ادارهکل حفاظت محیطزیست گلستان در سال ۱۴۰۵، ضمن تسلیت شهادت مظلومانه فرماندهان و شهدای کشور، اظهار کرد: سال گذشته برای کشور و مجموعه محیطزیست سالی دشوار بود و محیطزیست نیز در مسیر حفاظت از طبیعت شهدایی را تقدیم کرد.
وی با قدردانی از همراهی رسانهها افزود: رسانهها همواره یکی از بالهای توانمند محیطزیست در مسیر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگسازی بودهاند و بدون همراهی آنان دستیابی به اهداف محیطزیستی دشوار خواهد بود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گلستان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان گفت: گلستان از استانهای کمنظیر کشور در حوزه تنوع زیستی است و از پارک ملی، مناطق حفاظتشده، تالابهای بینالمللی، مناطق شکار ممنوع و نوار ساحلی برخوردار است. این مواهب طبیعی امانتی در اختیار ما هستند و حفظ آنها وظیفهای همگانی است.
حسنزاده با بیان اینکه چالشهایی نظیر آلودگی هوا، آب و خاک، تخریب زیستگاهها، کاهش تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی مسئولیت حفاظت از محیطزیست را سنگینتر کرده است، افزود: مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیطزیست وظیفهای عمومی است و همه باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
وی با تشریح وضعیت تنوع زیستی گلستان گفت: در حال حاضر ۳۹.۷ درصد پستانداران، ۶۷.۸ درصد پرندگان، ۲۳ درصد خزندگان، ۳۲ درصد دوزیستان و ۲۳.۶ درصد حشرات و بندپایان کشور در زیستگاههای استان گلستان حضور دارند که نشاندهنده جایگاه ویژه این استان در حوزه محیطزیست است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گلستان با اشاره به نتایج آخرین سرشماری حیاتوحش در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این سرشماری تعداد هزار و ۲۸۹ رأس قوچ و میش، ۴۱۰ رأس آهو و ۷۸۹ قطعه قرقاول در سطح استان ثبت شد. همچنین ۱۶۸ گونه پرنده در استان شناسایی و شمارش شدهاند.
وی افزود: سرشماری حیاتوحش هر سال بهصورت منظم انجام میشود تا وضعیت زیستگاهها و جمعیت گونههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و برنامهریزیهای حفاظتی بر اساس دادههای دقیق صورت گیرد.
حسنزاده از افزایش وسعت مناطق تحت مدیریت محیطزیست در گلستان خبر داد و گفت: با مصوبه شورای عالی محیطزیست، منطقه حفاظتشده زرینگل به مساحت هفت هزار و ۴۰۰ هکتار به مناطق تحت مدیریت استان اضافه شد و اکنون وسعت مناطق چهارگانه محیطزیست گلستان به ۱۸۵ هزار و ۱۲۶ هکتار رسیده است.
وی همچنین به تالابهای بینالمللی استان اشاره کرد و گفت: تالابهای گمیشان، آلاگل، آلماگل و آجیگل از مهمترین زیستبومهای آبی استان هستند که در مجموع بیش از ۲۱ هزار هکتار وسعت دارند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گلستان از سنددار شدن بخشهایی از تالابهای بینالمللی استان در سال گذشته خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه قضایی و اداره ثبت اسناد، اسناد مالکیت بخش قابل توجهی از تالابها به نام سازمان حفاظت محیطزیست صادر شد که این اقدام نقش مهمی در حفاظت و مدیریت بهتر این زیستگاههای ارزشمند خواهد داشت.
وی در ادامه به عملکرد یگان حفاظت محیطزیست استان اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته ۲۷ مورد تخلف مربوط به شکار و صید پستانداران، ۸۳ مورد تخلف مرتبط با پرندگان و چهار مورد تخلف در سایر حوزههای حیاتوحش ثبت و پیگیری شد.
حسنزاده افزود: در این مدت ۳۰ قبضه سلاح غیرمجاز و ۸۹ قبضه سلاح مجاز مرتبط با تخلفات شکار کشف و ضبط شد و همچنین تعداد زیادی ادوات و تجهیزات شکار غیرقانونی نیز از متخلفان کشف شد.
وی یکی از مهمترین اولویتهای محیطزیست گلستان را آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی عنوان کرد و گفت: سال گذشته بیش از پنج هزار و ۶۷۳ نفر ساعت آموزش برای محیطبانان، دانشآموزان و جوامع محلی برگزار شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست گلستان خاطرنشان کرد: حفاظت مشارکتی از مهمترین راهبردهای سازمان حفاظت محیطزیست است و هرچه مشارکت مردم و جوامع محلی در حفاظت از طبیعت افزایش یابد، موفقیت در صیانت از سرمایههای طبیعی استان نیز بیشتر خواهد شد.
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