حج ۱۴۰۵ در فضایی آرام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج ، همایش «سپاس حضور» با حضور جمعی از زائران ایرانی حج تمتع ۱۴۰۵ در هتل بلدالطیب مکه مکرمه برگزار شد و حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در این مراسم به تبیین جایگاه شکرگزاری در آموزههای اسلامی و نقش زائران در استمرار و پویایی فریضه حج پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، یاد شهدای نیمه خرداد و نیز ولادت باسعادت امام موسی کاظم(ع)، از حضور زائران در این نشست تقدیر کرد و گفت: توفیق حضور در سرزمین وحی و زیارت حرم نبوی و بیتالله الحرام، نعمتی بزرگ و موهبتی الهی است که خداوند نصیب بندگان برگزیده خود میکند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با اشاره به آثار معنوی سفر حج افزود: هنگامی که انسان در فضای معنوی مدینه منوره و مکه مکرمه قرار میگیرد، حال و هوایی متفاوت را تجربه میکند و این تحول روحی نشانه پذیرش میهمانی الهی است. این توفیق باید همواره مورد سپاس و قدردانی قرار گیرد.
نواب با بیان اینکه روحیه سپاسگزاری در فطرت انسانها نهادینه شده است، اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم و اهلبیت(ع) در روایات متعدد، بندگان را به شکر نعمتها دعوت کردهاند و یکی از مهمترین نعمتهایی که باید قدر آن شناخته و قدردانی شود، توفیق حضور در حج و زیارت خانه خداست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند تصمیمگیری برای برگزاری حج تمتع امسال اشاره کرد و گفت: در ماههای گذشته دیدگاهها و نگرانیهای مختلفی درباره شرایط اعزام زائران مطرح بود و موضوع در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت پس از جمعبندیهای انجامشده و اتخاذ تصمیم نهایی از سوی مراجع ذی صلاح، زمینه اعزام زائران فراهم شد و خادمان حج وظیفه خود دانستند که بهترین خدمات مقدور را به زائران ارائه کنند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با قدردانی از اعتماد زائران ایرانی برای حضور در حج امسال تصریح کرد: حضور زائران در این شرایط، اقدامی ارزشمند و امیدآفرین بود. اگر بخشی از ظرفیت اعزامها خالی میماند، علاوه بر محروم شدن متقاضیان از این فریضه الهی، روند اعزام زائران سالهای آینده نیز با دشواری بیشتری مواجه میشد.
نواب با تأکید بر اینکه حج امسال با آرامش و نظم مطلوب برگزار شد، اظهار داشت: به فضل الهی برنامههای اجرایی، فرهنگی و خدماتی حج بهخوبی پیش رفته و زائران ایرانی توانستهاند اعمال و مناسک خود را در فضایی آرام انجام دهند.
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