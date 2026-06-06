مدیرکل اوقاف بوشهر: ظرفیت موقوفات برای محرومیت زدایی استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیل پور صبح شنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موقوفات در حوزه‌های عمرانی و خدماتی، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی تأکید کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی دو دستگاه می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های مؤثر و ماندگار در سطح استان باشد.

وی بر ضرورت تقویت تعاملات بین‌بخشی، استمرار جلسات مشترک کارشناسی و مدیریتی، تسریع در عملیاتی‌سازی مفاد تفاهم‌نامه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف توسعه‌ای و خدمت‌رسانی بهتر به مردم تأکید کرد.

ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق کم‌برخوردار

امیر برومند مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: تعامل و همکاری مؤثر میان بنیاد مسکن و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های روستایی، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق کم‌برخوردار و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی ایفا کند.

در این نشست که با حضور جمعی از معاونان و کارشناسان دو مجموعه برگزار شد، طرفین ضمن مرور مفاد تفاهم‌نامه همکاری و ارزیابی روند اجرای برنامه‌های مشترک، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در راستای تحقق اهداف مشترک را مورد بررسی قرار دادند.



در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه روستایی، محرومیت‌زدایی، تأمین زمین برای اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات در اجرای پروژه‌های عمومی و خدماتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های همکاری مشترک در سال ۱۴۰۵ به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای افزایش هماهنگی، تسریع در روند اجرای برنامه‌ها و رفع موانع احتمالی مطرح شد.