سایه سنگین جنگ بر امنیت غذایی؛ ۴۵ میلیون نفر در خطر گرسنگی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فرانس ۲۴، مقامهای سازمان ملل هشدار میدهند که پیشبینیهای بدبینانه در خصوص طولانی شدن جنگ در خاورمیانه در حال تحقق است و این وضعیت میتواند دهها میلیون نفر دیگر را به سمت گرسنگی حاد سوق دهد.
در پی تنشهای ناشی از حملات ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند) علیه ایران و بهدنبال آن آشفتگی در بازارهای جهانی انرژی، برنامه جهانی غذا نسبت به پیامدهای مخرب افزایش قیمت نفت بر امنیت غذایی هشدار داده است. بر اساس برآوردهای این نهاد، چنانچه قیمت نفت تا پایان ماه ژوئن در محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی بماند، حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر در سراسر جهان با بحران گرسنگی حاد مواجه خواهند شد.
این در حالی است که با وجود هفتهها مذاکره فشرده، هنوز توافقی برای پایان دادن به درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز حاصل نشده است. کارشناسان معتقدند تداوم مسدود بودن این مسیر راهبردی، محرک اصلی افزایش گرسنگی در ابعاد جهانی خواهد بود.
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