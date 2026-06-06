به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل با تأکید بر تحولات جدید معادلات قدرت در منطقه، اظهار داشت: کابوس دیرینه و ترس تاریخی نظریه‌پردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد و هندسه جدید قدرت شکل گرفت.

وی در ادامه افزود: اعتراف رسانه‌های غربی از جمله رویتز و گاردین به نیاز ترامپ به توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار مقاومت است.

مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل تأکید کرد: اما خطای استراتژیک بزرگتر را آن‌هایی مرتکب می‌شوند که در منطقه، به سراب سازش دل خوش کرده‌اند. معماری جدید هندسه قدرت برپایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: خوش‌خیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت می‌روید نه از دل سراب تعهدات بی‌پشتوانه.