بخشودگی ۱۷۱ میلیارد ریال گازبهای مددجویان کمیته امداد در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله‌کری صبح شنبه در دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان با تشریح اقدامات حمایتی این شرکت اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی یک‌بار از پرداخت هزینه انشعاب گاز معاف هستند و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲۲ مورد اشتراک‌پذیری رایگان برای مددجویان کمیته امداد به ارزش ۲۵۸ میلیون ریال انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار و ۵۶۳ مشترک تحت پوشش کمیته امداد از خدمات گاز طبیعی بهره‌مند هستند و شرکت گاز کردستان همچنین هزینه لوله‌کشی داخلی ۵۱ واحد مسکونی مددجویان را به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال تأمین کرده است.

فعله‌گری ادامه داد: حجم گاز طبیعی مشمول بخشودگی برای مددجویان کمیته امداد به بیش از ۱۰۸ میلیون مترمکعب رسیده که ارزش آن بالغ بر ۱۷۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال است.

در پایان این نشست، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان با قدردانی از همکاری‌های شرکت گاز استان در ارائه خدمات به جامعه هدف، لوح سپاس این نهاد را به مدیرعامل شرکت گاز کردستان اهدا کرد.