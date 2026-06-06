  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

بخشودگی ۱۷۱ میلیارد ریال گازبهای مددجویان کمیته امداد در کردستان

بخشودگی ۱۷۱ میلیارد ریال گازبهای مددجویان کمیته امداد در کردستان

سنندج- مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: تاکنون ۱۰۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرفی مددجویان کمیته امداد استان با ارزشی بالغ بر ۱۷۱ میلیارد ریال مشمول بخشودگی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله‌کری صبح شنبه در دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان با تشریح اقدامات حمایتی این شرکت اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی یک‌بار از پرداخت هزینه انشعاب گاز معاف هستند و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲۲ مورد اشتراک‌پذیری رایگان برای مددجویان کمیته امداد به ارزش ۲۵۸ میلیون ریال انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار و ۵۶۳ مشترک تحت پوشش کمیته امداد از خدمات گاز طبیعی بهره‌مند هستند و شرکت گاز کردستان همچنین هزینه لوله‌کشی داخلی ۵۱ واحد مسکونی مددجویان را به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال تأمین کرده است.

فعله‌گری ادامه داد: حجم گاز طبیعی مشمول بخشودگی برای مددجویان کمیته امداد به بیش از ۱۰۸ میلیون مترمکعب رسیده که ارزش آن بالغ بر ۱۷۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال است.

در پایان این نشست، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان با قدردانی از همکاری‌های شرکت گاز استان در ارائه خدمات به جامعه هدف، لوح سپاس این نهاد را به مدیرعامل شرکت گاز کردستان اهدا کرد.

کد مطلب 6851530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها