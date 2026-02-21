۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

«مدرسه اهل‌بیت(ع)»، پلی میان نوجوان امروز و سیره معصومان

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مدرسه اهل‌بیت(علیهم‌السلام)» به قلم عقیل سلامی‌نسب توسط مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت منتشر شد. این اثر با نگاهی کاربردی به سیره معصومان(ع)، تلاش کرده است درس‌هایی عملی و الهام‌بخش از سبک زندگی آنان را برای مخاطبان امروز بازخوانی کند.

در رفتار و تمامی لحظات زیست اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، آموزه‌هایی روشن و راهگشا در حوزه‌هایی همچون اخلاق، اقتصاد، سیاست، مدیریت، مسئولیت‌پذیری، جهاد، عبادت، زهد و تقوا وجود دارد؛ درس‌هایی که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن‌ها نیازمند است. نویسنده در این کتاب، از هر یک از معصومان(ع) یک درس شاخص را برگزیده و با بیانی روان و هنرمندانه به تبیین آن پرداخته است.

از ویژگی‌های قابل توجه این اثر، رویکرد خلاقانه آن در درگیر کردن مخاطب است؛ به‌گونه‌ای که خواننده با پرسش‌های چالشی و پیشنهادهای کاربردی روبه‌رو می‌شود و به مشارکت فعال در فهم، تمرین و گسترش این آموزه‌ها در خانواده و جمع دوستان ترغیب می‌گردد. اگرچه مخاطب اصلی کتاب نوجوانان هستند، اما محتوای آن برای عموم علاقه‌مندان به معارف اهل‌بیت(ع) مفید و اثرگذار خواهد بود.

کد خبر 6755261
زینب آزاد

