به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مدرسه اهل‌بیت(علیهم‌السلام)» به قلم عقیل سلامی‌نسب توسط مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت منتشر شد. این اثر با نگاهی کاربردی به سیره معصومان(ع)، تلاش کرده است درس‌هایی عملی و الهام‌بخش از سبک زندگی آنان را برای مخاطبان امروز بازخوانی کند.

در رفتار و تمامی لحظات زیست اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، آموزه‌هایی روشن و راهگشا در حوزه‌هایی همچون اخلاق، اقتصاد، سیاست، مدیریت، مسئولیت‌پذیری، جهاد، عبادت، زهد و تقوا وجود دارد؛ درس‌هایی که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن‌ها نیازمند است. نویسنده در این کتاب، از هر یک از معصومان(ع) یک درس شاخص را برگزیده و با بیانی روان و هنرمندانه به تبیین آن پرداخته است.

از ویژگی‌های قابل توجه این اثر، رویکرد خلاقانه آن در درگیر کردن مخاطب است؛ به‌گونه‌ای که خواننده با پرسش‌های چالشی و پیشنهادهای کاربردی روبه‌رو می‌شود و به مشارکت فعال در فهم، تمرین و گسترش این آموزه‌ها در خانواده و جمع دوستان ترغیب می‌گردد. اگرچه مخاطب اصلی کتاب نوجوانان هستند، اما محتوای آن برای عموم علاقه‌مندان به معارف اهل‌بیت(ع) مفید و اثرگذار خواهد بود.