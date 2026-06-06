کشف بیش از ۷۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در رشت؛ ۱۸ قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان رشت در اجرای طرح آرامش در شهر و مبارزه حداکثری با پدیده شوم مواد مخدر، ۳۶۶ نفر را دستگیر و از آنها بالغ بر ۷۹ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر اعم از تریاک،شیشه، هروئین و...کشف شد.

در ۱۰ روز ابتدایی خردادماه، ماموران انتظامی شهرستان رشت ۲۴۲ معتاد متجاهر، ۱۰۶ خرده فروش و ۱۸ قاچاقچی موادمخدر را در سطح این شهرستان جمع آوری و دستگیر کردند.

متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و معتادان متجاهر نیز به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند.