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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

کشف بیش از ۷۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در رشت؛ ۱۸ قاچاقچی دستگیر شد

کشف بیش از ۷۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در رشت؛ ۱۸ قاچاقچی دستگیر شد

رشت- پلیس رشت در اجرای طرح آرامش طی ۱۰ روز ابتدایی خردادماه ۲۴۲ معتاد متجاهر، ۱۰۶ خرده‌ فروش و ۱۸ قاچاقچی را دستگیر و بیش از ۷۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان رشت در اجرای طرح آرامش در شهر و مبارزه حداکثری با پدیده شوم مواد مخدر، ۳۶۶ نفر را دستگیر و از آنها بالغ بر ۷۹ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر اعم از تریاک،شیشه، هروئین و...کشف شد.

در ۱۰ روز ابتدایی خردادماه، ماموران انتظامی شهرستان رشت ۲۴۲ معتاد متجاهر، ۱۰۶ خرده فروش و ۱۸ قاچاقچی موادمخدر را در سطح این شهرستان جمع آوری و دستگیر کردند.

متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و معتادان متجاهر نیز به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند.

کد مطلب 6851545

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