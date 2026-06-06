افت ۳۷ درصدی صادرات اروپا به کشورهای خلیج فارس در مارس ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو استات، داده‌های تجارت خارجی اتحادیه اروپا با شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل امارات، عربستان سعودی، قطر، عمان، کویت و بحرین نشان می‌دهد که در مارس ۲۰۲۶ و هم‌زمان با آغاز جنگ علیه ایران، صادرات اروپا به این کشورها با کاهش قابل توجهی مواجه شده است؛ کاهشی که می‌تواند ناشی از افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نااطمینانی در بازارهای منطقه و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری باشد.

بر اساس این آمار، ارزش صادرات اتحادیه اروپا به این شش کشور از حدود ۸.۷ میلیارد یورو در مارس ۲۰۲۵ به حدود ۵.۴۸ میلیارد یورو در مارس ۲۰۲۶ کاهش یافته است؛ رقمی که نشان‌دهنده افتی نزدیک به ۳.۲ میلیارد یورو معادل ۳۷ درصد است.

در میان کشورهای منطقه، قطر بیشترین کاهش صادرات اروپا را تجربه کرده است؛ به‌طوری که این رقم از ۵۹۰ میلیون یورو به ۲۹۰ میلیون یورو رسیده است. همچنین صادرات اروپا به امارات ۴۷ درصد، عربستان سعودی ۱۳ درصد، عمان ۳۶ درصد، کویت ۵۴ درصد و بحرین ۶۸ درصد کاهش داشته است.

در مقابل، روند واردات اتحادیه اروپا از این کشورها متفاوت بوده است. مجموع واردات اروپا از شش کشور یادشده از حدود ۴.۷ میلیارد یورو در مارس ۲۰۲۵ به حدود ۵.۴۹ میلیارد یورو در مارس ۲۰۲۶ افزایش یافته که رشدی حدود ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، واردات اروپا از امارات ۵ درصد و از قطر ۳۷ درصد کاهش یافته، اما واردات از عربستان سعودی ۲۰ درصد، عمان ۱۰۱ درصد، کویت ۱۲۴ درصد و بحرین ۸۲ درصد افزایش داشته است.

پیامد این تحولات، تغییر قابل توجه در تراز تجاری اتحادیه اروپا با منطقه خلیج فارس بوده است؛ به‌گونه‌ای که مازاد تجاری حدود ۴ میلیارد یورویی اروپا در مارس ۲۰۲۵ در مارس ۲۰۲۶ تقریباً از میان رفته و به سطحی نزدیک به صفر رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد کاهش صادرات در کنار افزایش واردات، تعادل تجاری پیشین را برهم زده است.

در همین بازه زمانی، تجارت ایران و اتحادیه اروپا نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. در مارس ۲۰۲۶ که نخستین ماه جنگ محسوب می‌شود، ارزش مبادلات دو طرف نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳۳۴ میلیون یورو به ۱۳۴ میلیون یورو رسیده است.

واردات اتحادیه اروپا از ایران در این ماه با افت ۴۵ درصدی از ۹۱ میلیون یورو به ۵۰ میلیون یورو کاهش یافته و صادرات اروپا به ایران نیز با کاهش ۶۵ درصدی از ۲۴۳ میلیون یورو به ۸۴ میلیون یورو رسیده است.

در مجموع، داده‌های مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهد تنش‌های ژئوپلیتیکی، نااطمینانی‌های امنیتی و اختلال در مسیرهای حیاتی حمل‌ونقل از جمله تنگه هرمز نه تنها اقتصاد ایران بلکه الگوی تجارت خارجی کشورهای عربی منطقه و شرکای اروپایی آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده و موازنه‌های تجاری پیشین را تغییر داده است.