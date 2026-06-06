به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع علمی قرآن کریم وابسته به آستان مقدس عباسی، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، موکب خدماتی خود را در شهر نجف اشرف برای خدمترسانی به زائرانی برپا کرد که به منظور بزرگداشت این مناسبت مبارک به این شهر مشرف میشوند.
برپایی و مدیریت این موکب بر عهده جمعی از کارکنان مرکز قرآن کریم در نجف اشرف وابسته به مجمع علمی بوده است. این اقدام در چارچوب برنامهها و طرحهای مستمر خدماتی مرکز در مناسبتهای مذهبی انجام میشود.
علی مهند، مسئول واحد تشریفات مرکز، اظهار داشت: این موکب با هدف تقویت فرهنگ خدمترسانی، تحکیم همبستگی اجتماعی و تجلی رویکرد آستان مقدس عباسی در اهتمام به زائران و تأمین نیازهای آنان در ایام زیارتی و مناسبتهای دینی برپا شده است.
وی افزود: موکب یادشده در فضایی آکنده از نظم، همکاری و روحیه ایثار، خدمات متنوعی را به زائران ارائه میدهد و در تسهیل انجام اعمال زیارتی و گرامیداشت عید سعید غدیر خم نقش مؤثری ایفا میکند.
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