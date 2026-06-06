آخرین وضعیت کمربندی در حال احداث قلعه نو/آیا ترافیک پایان می یابد؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ امیرماهان محمدی یکتا: سال‌هاست که نام «قلعه‌نو» برای صدها هزار راننده و مسافر محور تهران - ورامین مترادف با ترافیک، اتلاف وقت، آلودگی هوا و اعصاب فرسوده است، گره‌ای قدیمی در یکی از مهم‌ترین شریان‌های ارتباطی جنوب شرق استان تهران که نه تنها ساکنان ورامین، قرچک و پیشوا، بلکه بخش قابل توجهی از جمعیت نزدیک به یک میلیون نفری این منطقه را در رفت‌وآمد روزانه با پایتخت گرفتار کرده است.

هر روز صبح و عصر، صف طولانی خودروها در محدوده قلعه‌نو تصویری تکراری از سال‌ها بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را به نمایش می‌گذارد، مردمی که برای رسیدن به محل کار، دانشگاه، مراکز درمانی و اداری ناچارند ساعت‌های ارزشمند عمر خود را در ترافیک از دست بدهند؛ ترافیکی که کارشناسان بارها درباره تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن هشدار داده‌اند.

طولانی شدن روند اجرای پروژه مردم را ناراضی کرده است

آنچه بیش از خود ترافیک موجب نارضایتی مردم شده، طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ای است که قرار بود سال‌ها قبل به بهره‌برداری برسد، پروژه کمربندی قلعه‌نو که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش بار ترافیکی محور ری - ورامین یاد می‌شود، مدت‌ها گرفتار مشکلات تملک اراضی، کمبود اعتبارات و ناهماهنگی‌های اجرایی بود، حتی مسئولان و نمایندگان منطقه نیز بارها از روند کند اجرای این طرح انتقاد کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۲ آغاز شد، تا مسیری جایگزین برای عبور خودروهای عبوری ایجاد کند و بار ترافیکی داخل شهر قلعه‌نو را کاهش دهد، این کمربندی با هدف روان‌سازی تردد در محور پرتردد ری - ورامین طراحی شده؛ محوری که بنا بر اعلام مسئولان راه و شهرسازی روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تردد در آن ثبت می‌شود.

با این حال، پروژه از همان ابتدا با چالش‌های جدی مواجه شد، موضوع تملک اراضی به یکی از اصلی‌ترین موانع تبدیل شد و روند اجرایی را به شدت تحت تأثیر قرار داد، نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس نیز پیش‌تر از وضعیت عجیب این پروژه انتقاد کرده و اعلام کرده بود، که عملیات اجرایی در حالی آغاز شده بود که تنها بخش محدودی از مسیر تملک شده بود؛ مسئله‌ای که سبب کندی پیشرفت کار شد.

کمبود اعتبارات نیز عامل دیگری بود که بارها از سوی مسئولان استانی به عنوان دلیل عقب‌ماندگی پروژه مطرح شد، در حالی که مردم منطقه هر روز با ترافیک سنگین دست و پنجه نرم می‌کردند، روند تأمین منابع مالی و اجرای عملیات عمرانی با سرعت مورد انتظار پیش نمی‌رفت.

اما اکنون پس از سال‌ها انتظار، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از نزدیک شدن این طرح به سرانجام دیده می‌شود، علی خزائی، نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، درباره پروژه کمربندی جنوبی قلعه‌نو به خبرنگار مهر گفت: این طرح از پروژه‌های مهم منطقه برای مردم جنوب‌شرق استان تهران است و می‌تواند به رفع گره‌های ترافیکی محدوده قلعه‌نو کمک کند.

مردم باید هرچه سریع تر نتیجه ملموس اقدامات را ببینند

او با اشاره به روند اجرای این پروژه افزود: این طرح همچنان در حال اجراست و دستگاه‌های مسئول، از جمله وزارت راه و سایر نهادهای مرتبط، باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند تا هرچه زودتر نتایج آن برای مردم ملموس شود.

خزائی با بیان اینکه روند پیشرفت پروژه «مطلوب» است، اظهار امیدواری کرد که عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و در زمان مناسب به بهره‌برداری برسد.

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک همچنین خواستار توجه بیشتر مسئولان به حل مشکلات مردم شد و گفت: مسئولان باید با اهتمام بیشتری برای رفع مسائل و مشکلات مردم در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه منطقه دیار ۱۵ خرداد، تلاش کنند.

او افزود: مردم این منطقه در مقاطع مختلف در حمایت از انقلاب و کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و مسئولان نیز وظیفه دارند با ارائه خدمات بیشتر، پاسخگوی مطالبات آنان باشند.

طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از پیشرفت عملیات اجرایی، رفع موانع تملک و تکمیل بخش‌های مختلف مسیر منتشر شده است، مسئولان راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده‌اند که پروژه همچنان فعال است.

گسترش کاربری‌های اطراف قلعه نو عامل ترافیک

مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز در بازدیدهای میدانی خود بر ضرورت تسریع در تکمیل کمربندی قلعه‌نو تأکید کرده و این پروژه را یکی از اولویت‌های مهم جنوب شرق استان تهران دانسته اند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پروژه کمربندی جنوبی قلعه‌نو اظهار کرد: محور ری–ورامین یکی از مهم‌ترین محورهای شریانی استان تهران است که روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تردد در آن ثبت می‌شود.

امیرحسین آزاددوار افزود: این محور که در دهه ۱۳۸۰ از دو خط به چهار خط توسعه یافت، در سال‌های اخیر به دلیل گسترش کاربری‌های اطراف آن، به‌ویژه در محدوده قلعه‌نو، با مشکلات ترافیکی جدی مواجه شده است.

به گفته او، محدوده قلعه‌نو طی سال‌های گذشته به یکی از گلوگاه‌های ترافیکی جنوب‌شرق استان تهران تبدیل شده و شهروندان در ساعات اوج تردد، به‌ویژه در مسیر رفت از ورامین و قرچک به تهران و همچنین در مسیر بازگشت، با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو هستند.

آزاددوار گفت: برای حل این مشکل، موضوع به‌طور مستمر در شورای ترافیک استان بررسی شده و پس از مطالعات مشاوره‌ای، هفت گزینه مختلف برای ساماندهی ترافیک منطقه پیشنهاد شد.

حدود ۹۳ درصد ترافیک عبوری منطقه مقصدی در قلعه‌نو ندارد

به گفته او، در کوتاه‌مدت اجرای برخی اقدامات ترافیکی در داخل شهر، از جمله اصلاح تقاطع‌ها و احداث دوربرگردان‌های غیرهمسطح، در دستور کار قرار گرفت که مسئولیت اجرای آن بر عهده سازمان راهداری قرار داده شد.

او افزود: پس از بررسی گزینه‌های مختلف، از جمله احداث کمربندی چهار، شش و هشت‌خطه، در نهایت شورای ترافیک ساخت کمربندی هشت‌خطه را به‌عنوان گزینه نهایی تصویب کرد.

به گفته این مقام مسئول، حدود ۹۳ درصد ترافیک عبوری منطقه مقصدی در قلعه‌نو ندارد و تنها هفت درصد از ترددها به این شهر مرتبط است؛ به همین دلیل احداث کمربندی به‌عنوان راهکار اصلی انتخاب شد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران همچنین با اشاره به محدودیت‌های اعتباری سال‌های اخیر گفت: در دولت سیزدهم تصمیم گرفته شد پروژه در فاز نخست به‌صورت چهارخطه اجرا شود و در مراحل بعدی به ظرفیت نهایی پیش‌بینی‌شده برسد.

او اظهار داشت: در حال حاضر فاز نخست پروژه به طول سه کیلومتر در دست اجراست و حدود ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فاز نخست کمربندی قلعه نو حداکثر تا آذرماه به بهره‌برداری می رسد

آزاددوار با اشاره به موانع فنی پروژه گفت: عبور خطوط انتقال نفت و گاز از محدوده طرح، روند اجرا را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

به گفته او، اجرای سازه‌های حفاظتی مورد نیاز برای این خطوط زمان‌بر بوده و بخشی از تأخیر پروژه به همین موضوع مربوط می‌شود.

او افزود: اگر این موانع وجود نداشت، سرعت اجرای پروژه بیشتر بود. با این حال تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی را هرچه سریع‌تر پیش ببریم.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که در صورت تأمین شرایط فنی و اجرایی، فاز نخست پروژه تا پایان شهریور به مراحل نهایی نزدیک شود و حداکثر تا آذرماه به بهره‌برداری برسد.

آزاددوار همچنین از پیگیری‌های نماینده ورامین در مجلس، حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و همکاری مدیران سازمان راهداری و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پیشبرد این پروژه قدردانی کرد.

تکمیل کمربندی قلعه نو مصرف سوخت را به طور قابل توجهی کاهش می دهد

اهمیت این کمربندی تنها به کاهش ترافیک محدود نمی‌شود، بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند زمان سفر میان تهران و شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا را کاهش دهد، مصرف سوخت را پایین بیاورد، ایمنی تردد را افزایش دهد و از حجم قابل توجه خودروهای عبوری از بافت شهری قلعه‌نو بکاهد.

فعالان محلی و شهروندان منطقه معتقدند اگر این پروژه سال‌ها قبل به سرانجام می‌رسید، بخش زیادی از مشکلات ترافیکی امروز وجود نداشت، به همین دلیل مطالبه اصلی مردم اکنون نه وعده‌های جدید، بلکه تکمیل سریع و بهره‌برداری عملیاتی از طرحی است که سال‌ها چشم‌انتظار آن بوده‌اند.

واقعیت آن است که کمربندی قلعه‌نو دیگر صرفاً یک پروژه عمرانی نیست؛ نمادی از مطالبه دیرینه مردم جنوب شرق تهران برای برخورداری از زیرساختی متناسب با جمعیت و حجم تردد منطقه است، مردمی که سال‌ها هزینه تأخیرها را پرداخت کرده‌اند، امروز بیش از هر زمان دیگری چشم به تکمیل این مسیر دوخته‌اند.

اکنون که بخش عمده موانع اجرایی برطرف شده، تملک اراضی به مراحل پایانی رسیده و عملیات عمرانی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، می‌توان گفت بارقه‌های امید برای پایان یکی از قدیمی‌ترین معضلات ترافیکی جنوب شرق تهران پررنگ‌تر از گذشته شده است.

اگر وعده‌های مسئولان محقق شود و روند فعلی بدون وقفه ادامه یابد، کمربندی قلعه‌نو می‌تواند به‌زودی به کابوس چندین ساله ترافیک در محور تهران - ورامین پایان دهد؛ مطالبه‌ای که مردم منطقه سال‌هاست در انتظار تحقق آن هستند.