به گزارش خبرنگار مهر، قدیر حسن‌زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت سایت پسماند آق‌قلا اظهار کرد: مشکلات و چالش‌های این سایت در جلسات مختلف با مسئولان مربوطه مطرح شده و پس از برگزاری نشست‌های تخصصی، روند اصلاح و ساماندهی آن با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مدیران مجموعه پسماند نیز برای رفع نواقص موجود اعلام آمادگی کرده‌اند و طی ماه‌های اخیر اقدامات قابل توجهی نسبت به گذشته انجام شده است، هرچند هنوز تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله داریم.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گلستان یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود را فرسودگی تجهیزات عنوان کرد و گفت: بخشی از تجهیزات سایت قدیمی است و نیاز به نوسازی و به‌روزرسانی دارد. با این حال روند بهبود شرایط رضایت‌بخش بوده و اداره‌کل محیط‌زیست به‌طور مستمر بر عملکرد مجموعه نظارت می‌کند.

حسن‌زاده ادامه داد: کارشناسان محیط‌زیست به‌صورت ماهانه و حتی چند نوبت در هر ماه از این سایت بازدید می‌کنند و گزارش‌های عملکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در صورت مشاهده هرگونه نقص یا تخلف نیز موضوع از طریق کارگروه مدیریت پسماند استان پیگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: هرگونه ایراد و اشکال احتمالی به سرعت به مسئولان ذی‌ربط منعکس می‌شود تا اقدامات اصلاحی لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گلستان با اشاره به ارزیابی‌های صورت‌گرفته از این مجموعه گفت: براساس بازدیدهای انجام شده، سایت پسماند آق‌قلا در زمره سایت‌های مناسب کشور قرار دارد، اما تلاش ما این است که شرایط آن بیش از پیش ارتقا یابد و به وضعیت مطلوب و استاندارد برسد.

سرمایه‌گذار جدید در مسیر اجرای طرح گردشگری آشوراده

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت طرح گردشگری آشوراده اشاره کرد و گفت: محدوده‌ای به وسعت ۲۲ هکتار برای اجرای طرح طبیعت‌گردی و گردشگری در آشوراده در نظر گرفته شده بود که پس از انعقاد قرارداد، سرمایه‌گذار قبلی از ادامه همکاری انصراف داد.

وی افزود: موضوع انصراف سرمایه‌گذار به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام شد و در روزهای اخیر نیز سرمایه‌گذار جدیدی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گلستان ادامه داد: جلسات مقدماتی با سرمایه‌گذار جدید برگزار شده و در حال انجام مراحل نهایی برای انتقال پروژه هستیم تا با استفاده از مجوزهای موجود، روند اجرایی طرح بدون اتلاف زمان ادامه پیدا کند.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه در جزیره آشوراده هیچ‌گونه ساخت‌وساز جدیدی انجام نخواهد شد، گفت: برای پشتیبانی از طرح گردشگری، محدوده‌ای در ساحل بندرترکمن به وسعت حدود ۵۰ تا ۷۰ هکتار به عنوان سایت پشتیبان پیش‌بینی شده است تا تمامی زیرساخت‌ها، خدمات و فعالیت‌های عمرانی مورد نیاز در آن محدوده مستقر شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، حفظ ارزش‌های زیست‌محیطی آشوراده و اجرای گردشگری مبتنی بر طبیعت است تا کمترین آسیب به اکوسیستم منطقه وارد شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گلستان همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت‌های اقامتی در روستای آشوراده خبر داد و افزود: براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده، امکان اسکان حدود ۵۰۰ نفر در واحدهای اقامتی و خانه‌های موجود روستا فراهم خواهد شد که می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری پایدار منطقه ایفا کند.

پایش مستمر مناطق حساس در برابر تصرفات احتمالی

حسن‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره افزایش مهاجرت به استان گلستان و احتمال افزایش ساخت‌وسازها و تصرفات غیرمجاز در مناطق حساس اظهار کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست به‌صورت مستمر مناطق تحت مدیریت و عرصه‌های حساس زیست‌محیطی را رصد و پایش می‌کند.

وی افزود: هرگونه تصرف یا تخلف احتمالی در این مناطق صورتجلسه و برای پیگیری قانونی به دستگاه‌های مسئول اعلام می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گلستان گفت: در مواردی که اراضی تحت مالکیت سازمان حفاظت محیط‌زیست نباشد، امکان اقامه دعوی مستقیم برای این سازمان وجود ندارد و پرونده‌ها جهت پیگیری قانونی به دستگاه‌های متولی از جمله اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع می‌شود.

حسن‌زاده تأکید کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و محیط‌زیست نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، پایش و نظارت مستمر بر این مناطق را ادامه خواهد داد.