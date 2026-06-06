محمدامین حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست گچساران در جریان گشتزنی و پایش مستمر زیستگاههای حساس و مناطق تحت مدیریت، موفق به شناسایی و دستگیری سه گروه متخلف شدند که بهصورت غیرمجاز اقدام به شکار و صید در مناطق آزاد و حفاظتشده این شهرستان کرده بودند.
وی افزود: در بازرسی از این متخلفان، دو قبضه سلاح ساچمهزنی، دو رشته تور ماهیگیری، هشت لاشه پرنده از گونه «طیهو» و ۱۲ کیلوگرم ماهی صیدشده از رودخانه زهره کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گچساران بیان کرد: پس از تکمیل مستندات و تشکیل پرونده، متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان معرفی شدند.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و تنوع زیستی منطقه گفت: شهرستان گچساران دارای سه منطقه حفاظتشده شامل کوه خامی، دیل و کوه سرخ با وسعتی بالغ بر ۴۳ هزار هکتار است که زیستگاه گونههای ارزشمند حیاتوحش به شمار میرود.
وی ادامه داد: گونههایی نظیر کل و بز، پلنگ، گرگ، کاراکال، گربه وحشی و جنگلی، شغال، گراز و همچنین پرندگان شکاری از جمله عقاب طلایی، سارگپه پابلند، عقاب دوبرادر، عقاب استپی و انواع شاهین در این مناطق زندگی میکنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گچساران جانفشانی محیطبانان در حفاظت از انفال و حیاتوحش را ستودنی دانست و تأکید کرد: صیانت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی منطقه، خط قرمز یگان حفاظت محیط زیست است.
وی با اشاره به عزم جدی این اداره برای مقابله با تخلفات زیستمحیطی، بیان کرد: برخورد قاطع با متجاوزان به عرصههای طبیعی و حفاظت از حیاتوحش از اولویتهای اصلی و همیشگی برنامههای اداره حفاظت محیط زیست گچساران است.
حسینی افزود: تلاش شبانهروزی و خطرپذیری محیطبانان برای حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور ادامه دارد و با افزایش گشتهای شبانه و رصد مستمر مناطق تحت مدیریت، عرصه بر متخلفان تنگتر خواهد شد.
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