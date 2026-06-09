کشف لاشه ۲ راس قوچ وحشی از شکارچیان منطقه لشگردر

مهدی رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات دستگیری یک شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده لشگردر، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ملایر هنگام گشت‌زنی در منطقه حفاظت شده لشگردر، صدای شلیک تیر را از دورترین نقاط این منطقه شنیدند که بلافاصله اقدامات عملیاتی برای شناسایی محل تیراندازی آغاز شد.

وی با بیان اینکه مأموران با سرعت خود را به محل وقوع تخلف رسانده و در همان حوالی متوجه حضور سه شکارچی مسلح شدند، افزود: شکارچیان غیرمجاز با مشاهده یگان محیط زیست متواری شدند و تعقیب و گریز نفس‌گیری در شرایط کم نوری و تاریکی هوا انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملایر تصریح کرد: با توجه به تجربه بالای محیط‌بانان و آشنایی آنها با توپوگرافی منطقه، تلاش برای دستگیری متخلفان ادامه یافت و در نهایت موفق شدیم یک نفر از شکارچیان را دستگیر کنیم و متأسفانه ۲ نفر دیگر با سوءاستفاده از تاریکی هوا متواری شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی شکارچی دستگیر شده، لاشه دو رأس قوچ وحشی کشف و ضبط و متخلف پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد و با هماهنگی مقام قضائی، تلاش برای دستگیری دو شکارچی متواری همچنان ادامه دارد.

رضا زاده با اشاره به سابقه‌دار بودن این متخلفان تأکید کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که هر سه شکارچی بومی منطقه بوده و سابقه شکار غیرمجاز دارند.

وی با اشاره به اهمیت منطقه حفاظت شده لشگردر خاطرنشان کرد: شهرستان ملایر دارای دو منطقه حفاظت شده «لشگردر» به وسعت ۱۶ هزار هکتار و «گلپرآباد» به مساحت حدود هشت هزار هکتار و همچنین سه منطقه شکار ممنوع است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملایر افزود: منطقه لشگردر به دلیل تنوع بالای گیاهی و جانوری و وسعت زیاد، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و خوشبختانه محیط‌بانان توانمند و باتجربه ما در تمامی ساعات شبانه‌روز با گشت‌های مستمر، حفاظت و حراست از این عرصه‌های طبیعی را بر عهده دارند.