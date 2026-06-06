به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند در سخنانی از اجرای گسترده برنامههای امدادی، عمرانی، خدماتی و معیشتی توسط گروههای جهادی و قرارگاههای عملیات جهادی سازندگی در جریان جنگ رمضان خبر داد و اظهار داشت: جهادگران لرستانی در حوزههای مختلف امدادرسانی، آواربرداری، بازسازی، پشتیبانی و تأمین نیازهای معیشتی مردم و رزمندگان حضوری فعال و اثرگذار داشتهاند.
بازسازی و مرمت ۱۰۳ واحد آسیبدیده در جنگ توسط گروههای جهادی
وی با تأکید بر نقش راهبردی گروههای جهادی در مدیریت بحران، اظهار کرد: تجربه جنگ رمضان نشان داد جهادگران با حضور سریع، سازمانیافته و مردمی در عرصههای امدادرسانی، آواربرداری، بازسازی و خدمات معیشتی، نقش مؤثری در کاهش مشکلات آسیبدیدگان و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کرده و به یکی از مهمترین ظرفیتهای خدمترسانی در شرایط بحرانی تبدیل شدهاند.
مسئول بسیج سازندگی لرستان با اشاره به عملکرد قرارگاههای جهادی در مناطق آسیبدیده، افزود: گروههای جهادی در عملیات امدادرسانی و آواربرداری ۸۲ واحد مسکونی مشارکت داشته و بازسازی و مرمت ۱۰۳ واحد آسیبدیده نیز با همکاری نیروهای جهادی و مردمی انجام شده است.
خلفوند، بیان کرد: در این مدت ۸۲۷ گروه جهادی و مردمی عمومی در قالب مواکب، فعالیتهای محلهمحور و خدمات معیشتی و همچنین ۴۸۷ گروه تخصصی در حوزههای پزشکی، عمرانی، فنی و مهندسی در عرصه خدمترسانی فعالیت داشتهاند.
توزیع ۲۲ هزار بسته معیشتی
وی با اشاره به خدمات تخصصی ارائهشده، گفت: ۳۶۳ خدمت فنی و مهندسی شامل تعمیر شبکههای زیرساختی آب، رفع مشکلات فنی مناطق آسیبدیده و تعمیر لوازمخانگی خسارتدیده توسط گروههای جهادی انجام شده و ۷۲۶ نفر از نیروهای داوطلب مردمی نیز در قالب راننده، جوشکار، برشکار، آشپز و سایر تخصصها در قرارگاههای امداد و نجات بهکارگیری شدند.
مسئول بسیج سازندگی لرستان همچنین به اجرای نهضت کمکهای مؤمنانه جنگ رمضان در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت اشاره کرد و گفت: در این مدت ۲۲ هزار و ۴۴۵ بسته معیشتی، ۲۹۰ هزار و ۵۶۶ پرس غذای گرم، شش هزار و ۱۹۳ دست پوشاک، ۷۲ سری جهیزیه و ۳۹۴ قلم لوازمخانگی میان نیازمندان توزیع شد.
خلفوند، ادامه داد: علاوه بر این، ۱۴۶ واحد مسکونی محرومان بازسازی، هزار و ۱۶۹ مورد اهدای خون انجام، سه هزار و ۶۷۶ بسته بهداشتی توزیع و ۱۷۸ رأس دام قربانی و ۱۸۳ هزار و ۴۱۰ قرص نان نیز در قالب این نهضت مردمی میان جامعه هدف توزیع شد.
راهاندازی ۴۲ آشپزخانه محلهای در خرمآباد
وی با اشاره به همکاری ستاد اجرایی فرمان امام ره با قرارگاه عملیاتی جهادی پهنهای مرکزی و گروههای جهادی سازمان بسیج سازندگی، گفت: در این راستا پشتیبانی از مواکب استان صورتگرفته و همچنین اعتباری برای خرید و نصب شیشههای آسیبدیده در محلههای آسیبدیده اختصاص یافت، است.
مسئول بسیج سازندگی لرستان، افزود: در راستای تکریم خانواده شهدا نیز دو سری کامل لوازمخانگی به خانواده شهدای جنگ رمضان اهدا شد.
خلفوند از راهاندازی ۴۲ آشپزخانه محلهای در خرمآباد خبر داد و گفت: این آشپزخانهها مسئولیت پخت و توزیع غذای گرم میان آسیبدیدگان و نیروهای مستقر در ایست و بازرسیها را برعهده داشتند و همچنین ۱۷۰ بسته مواد خوراکی برای رزمندگان مستقر در مرزهای جنوبی کشور ارسال شد.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی گروههای جهادی اظهار کرد: ۴۸۵ گروه جهادی در برگزاری اجتماعات مردمی، مراسم عزاداری و برنامههای فرهنگی مشارکت داشتند و ۱۳ گردان جهادگران عاشورایی نیز در حوزههای ایست و بازرسی، شبکه اطلاعات مردمی، دفاع از مقرها و آواربرداری فعال بودند.
خدماترسانی ۱۶۰ موکب جهادی
مسئول بسیج سازندگی لرستان، افزود: برای تسریع روند امدادرسانی، ۲۰ دستگاه ماشینآلات و تجهیزات در مناطق آسیبدیده به کار گرفته شد و ۱۶۰ موکب جهادی نیز خدمات پذیرایی و پشتیبانی از اجتماعات مردمی را برعهده داشتند.
وی راهاندازی ۷۹ قرارگاه عملیات جهادی محلی با محوریت مساجد و پایگاههای بسیج را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: همچنین ۱۱۰ مرکز اسکان موقت در مساجد و اماکن عمومی برای شرایط بحرانی پیشبینی و تجهیز شد.
مسئول بسیج سازندگی لرستان، تصریح کرد: ۶۰ گروه جهادی بهصورت مستقیم در نقاط آسیبدیده حضور یافته و در عملیات آواربرداری، امدادرسانی و کمک به مصدومان مشارکت کردند که این حضور میدانی نقش مهمی در تسریع خدماترسانی و کاهش مشکلات مناطق حادثهدیده داشت.
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