به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) با صدور اطلاعیهای اعلام کرد در پی خنثیسازی و انهدام مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی–صهیونی در برخی مناطق جنوب و غرب استان اصفهان، امروز یکشنبه ۹ فروردین ماه عملیات انفجار کنترلشده این مهمات انجام میشود.
بر اساس این اطلاعیه، به همین دلیل احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط شهر و مناطق اطراف از ساعات صبح تا حوالی ظهر وجود دارد.
در این اطلاعیه تأکید شده است که این انفجارها کاملاً کنترلشده و در چارچوب عملیات ایمنسازی منطقه انجام میشود و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
نظر شما