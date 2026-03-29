۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۵

انفجارهای کنترل‌شده مهمات باقیمانده در جنوب و غرب اصفهان

اصفهان-روابط عمومی سپاه صاحب‌الزمان اعلام کرد به‌دلیل عملیات خنثی‌سازی و انهدام مهمات باقیمانده از حملات اخیر در مناطق جنوب و غرب اصفهان، احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده وجوددارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی خنثی‌سازی و انهدام مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی–صهیونی در برخی مناطق جنوب و غرب استان اصفهان، امروز یکشنبه ۹ فروردین ماه عملیات انفجار کنترل‌شده این مهمات انجام می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، به همین دلیل احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط شهر و مناطق اطراف از ساعات صبح تا حوالی ظهر وجود دارد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که این انفجارها کاملاً کنترل‌شده و در چارچوب عملیات ایمن‌سازی منطقه انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

کد مطلب 6786104

