علی پناه: پروژه مهر در ۲۷۵ مدرسه غیردولتی کردستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علیپناه صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به آغاز برنامههای پروژه مهر در مدارس غیردولتی استان اظهار کرد: پروژه مهر به عنوان یکی از مهمترین برنامههای نظام تعلیم و تربیت، با هدف برنامهریزی، هماهنگی و آمادهسازی همهجانبه مدارس برای استقبال از دانشآموزان و آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید در حال اجرا است.
وی افزود: در قالب این پروژه، موضوعاتی همچون سازماندهی نیروی انسانی، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی، نظارت و ارزیابی، کیفیتبخشی آموزشی، توسعه مشارکتهای مردمی، ارتباط با اولیا و همچنین اطلاعرسانی و فضاسازی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
تمرکز بر کیفیت آموزشی و محیطی ایمن برای دانشآموزان
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی کردستان با تأکید بر نقش مدارس غیردولتی در ارتقای کیفیت آموزش عنوان کرد: مدیران و مؤسسان مدارس غیردولتی استان با همکاری فعالان این حوزه، برنامهریزیهای لازم را برای آغاز سال تحصیلی در محیطی ایمن، بانشاط و باکیفیت انجام دادهاند تا دانشآموزان از نخستین روز مهرماه در شرایط مطلوب آموزشی قرار گیرند.
وی ادامه داد: مدارس غیردولتی بخشی از ظرفیت مهم آموزشی استان محسوب میشوند و نقش مؤثری در تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت آموزشی دارند؛ از این رو اجرای دقیق برنامههای پروژه مهر میتواند زمینهساز آغاز سال تحصیلی منظم و اثربخش در این مدارس باشد.
تقویت تعامل خانواده و مدرسه؛ محور اصلی پروژه مهر
علیپناه با اشاره به اهمیت مشارکت خانوادهها در فرآیند تعلیم و تربیت گفت: یکی از محورهای اصلی پروژه مهر، تقویت ارتباط میان خانواده و مدرسه است و تلاش شده با بهرهگیری از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان و مشارکت مردمی، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس غیردولتی بیش از پیش فراهم شود.
وی با اشاره به شعار سال جاری پروژه مهر با عنوان «حماسه همدلی؛ برای ایران، برای مدرسه» افزود: تمامی برنامهها و فعالیتهای مدارس غیردولتی استان در راستای تحقق اهداف این شعار طراحی شده و تلاش میشود با همافزایی عوامل اجرایی، فرهنگی و آموزشی، سال تحصیلی پرنشاطی برای دانشآموزان رقم بخورد.
شهریه مدارس پس از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان درباره روند تعیین شهریه مدارس غیردولتی نیز اظهار کرد: فرآیند تعیین شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ پس از پایان مرحله خوداظهاری مؤسسان، وارد مرحله ارزیابی شهرستانها میشود و سپس در کمیته تعیین شهریه استان و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی بررسی خواهد شد.
وی افزود: شهریه نهایی پس از تأیید مراجع ذیربط از طریق سامانه مشارکتها ابلاغ میشود و تا زمان اعلام رسمی، مدارس صرفاً مجاز به عقد قرارداد علیالحساب بر اساس شهریه سال گذشته هستند.
علیپناه تصریح کرد: پس از ابلاغ شهریه مصوب، مابهالتفاوت شهریه سال جدید بر مبنای نرخ مصوب محاسبه و دریافت خواهد شد.
توصیه به والدین پیش از ثبتنام دانشآموزان
وی با اشاره به هزینههای جاری مدارس غیردولتی گفت: این مدارس از سرانه دانشآموزی آموزش و پرورش بهرهمند نیستند و هزینههایی نظیر اجارهبها، تجهیزات، حقوق، دستمزد و بیمه کارکنان از محل شهریه دریافتی تأمین میشود.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی کردستان از خانوادهها خواست پیش از ثبتنام، اطلاعات کافی درباره امکانات، تجهیزات و فضای آموزشی مدارس مورد نظر کسب کنند.
وی افزود: بر اساس ضوابط موجود، در صورت انصراف از ثبتنام پیش از آغاز سال تحصیلی، پنج درصد شهریه، پس از شروع سال تحصیلی ۵۰ درصد و با آغاز امتحانات نوبت اول، ۱۰۰ درصد شهریه باید پرداخت شود.
علیپناه در پایان از فعالیت کارگروههای تخصصی نظارت بر اجرای پروژه مهر در مدارس غیردولتی استان خبر داد و گفت: نظارت بر روند اجرای برنامههای پروژه مهر و همچنین بررسی موضوع شهریه مدارس به صورت مستمر انجام میشود و این حوزه از تمامی ظرفیتهای موجود برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، پاسخگویی به شکایات احتمالی و افزایش رضایتمندی خانوادهها بهره خواهد گرفت.
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