به گزارش خبرنگار مهر، محمود حیدری پیش از ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت سوارکاری خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: رئیس جدید هیئت سوارکاری خراسان شمالی باید با ایجاد وحدت، انسجام و همدلی در میان فعالان این رشته، زمینه توسعه و تحول سوارکاری استان را فراهم کند.

رئیس فدراسیون سوارکاری گفت: هیئت‌های استانی از ارکان اصلی توسعه سوارکاری هستند و موفقیت فدراسیون بدون فعالیت مؤثر و منسجم هیئت‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی در ادامه افزود: مسئولیت در ورزش یک فرصت برای خدمت است و مدیران ورزشی باید با صرف وقت، انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مسیر توسعه رشته‌های ورزشی گام بردارند.

حیدری با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی در مجموعه سوارکاری کشور تصریح کرد: هیچ‌گونه تخلف، فساد، رانت، باندبازی و تضییع حقوق افراد در فدراسیون قابل پذیرش نیست و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد خواهد شد.

وی بیان کرد: فعالان سوارکاری باید مطالبات و دغدغه‌های خود را از مسئولان پیگیری کنند و فدراسیون نیز خود را موظف به پاسخگویی و صیانت از حقوق جامعه سوارکاری می‌داند.

رئیس فدراسیون سوارکاری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی صنعت اسب افزود: اسب و سوارکاری تنها یک رشته ورزشی نیست، بلکه یک حوزه مهم اقتصادی و اشتغال‌زا محسوب می‌شود که می‌تواند در توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور نقش‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: خراسان شمالی در برخی رشته‌ها از جمله استقامت ظرفیت‌های خوبی دارد و فدراسیون آمادگی دارد در حوزه آموزش، اعزام عوامل فنی و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای استان همکاری لازم را داشته باشد.

حیدری با تبریک انتخاب رئیس جدید هیئت سوارکاری خراسان شمالی گفت: انتظار می‌رود با همدلی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه سوارکاری استان با شتاب بیشتری دنبال شود.