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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

قیمت مرغ تازه اعلام شد

قیمت مرغ تازه اعلام شد

طبق نرخ نامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت مرغ تازه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت مرغ تازه در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای( پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۳۵۰ هزار تومان

کد مطلب 6851719
محدثه رمضانعلی

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