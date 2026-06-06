قیمت مرغ تازه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت مرغ تازه در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای( پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۳۵۰ هزار تومان