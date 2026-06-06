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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

صادرات اسلب و ورق‌های فولادی آزاد شد

صادرات اسلب و ورق‌های فولادی آزاد شد

ممنوعیت صادرات ورق و اسلب تا ۹ خرداد ماه اعمال شده بود، لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام کرد: محدودیت هوشمند و مقطعی صادرات اسلب و ورق‌های فولادی با هدف اولویت‌بخشی به تامین نیاز بازار داخلی و صیانت از منابع استراتژیک در شرایط حساس جاری اتخاذ شده بود و با توجه به اتمام بازه زمانی محدودیت در تاریخ ۹ خرداد و عدم ضرورت تداوم محدودیت‌ها صادرات اقلام یادشده بلامانع است.

گفتنی است، در پی حملات اخیر به زیرساخت‌های فولادی کشور و افزایش نگرانی‌ها نسبت به تامین داخلی، ممنوعیت صادرات ورق و اسلب تا ۹ خرداد ماه اعمال شده بود،

کد مطلب 6851769
سمیه رسولی

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