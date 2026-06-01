لزوم رفع موانع واردات مواد اولیه فولاد از محل صادرات خود

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در نامه‌ای به روسای کل بانک مرکزی، گمرک و وزیر صمت، از خطر کاهش شدید تولید فولاد یا حتی توقف تولید برخی کارخانجات این بخش به دلیل بروکراسی‌های فرساینده و تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه «واردات از محل صادرات خود» خبر داد و خواستار رفع فوری موانع واردات تجهیزات و مواد اولیه از محل صادرات خودِ شرکت‌های فولادی شد.

بر اساس نامه انجمن فولاد آلیاژی، صنعت فولاد آلیاژی کشور که به عنوان یکی از ارکان استراتژیک اقتصاد ملی شناخته می‌شود و در اوج تحریم‌های بین‌المللی به خودکفایی ارزی دست یافته بود، اکنون با موانع سنگین داخلی و «خودتحریمی» دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این نامه خطاب به دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی، دکتر اتابک وزیر صمت و عسگری رئیس کل گمرک تاکید شده است که رویه‌های نادرست دولتی، فرآیند «واردات از محل صادرات خود» را برای شرکت‌های فولادی عملاً متوقف ساخته است.

در این نامه آمده است: «ابتدا از اواسط اسفند سال گذشته تا اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری، امکان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت برای شرکت‌های فولادی غیرفعال بود و اکنون نیز که این امکان پس از پیگیری‌های فراوان فراهم شده، بانک مرکزی از «صدور مجوز تخصیص ارز از محل صادرات خود» خودداری می‌کند! این در حالی است که کارخانجات فولاد اصلاً نیازی به منابع ارزی بانک مرکزی یا سایر بخش‌های اقتصاد کشور ندارند و متقاضی استفاده از ارز خودساخته و حاصل از صادرات خویش هستند».

انجمن فولاد آلیاژی خبر داده است که «در حال حاضر، شرکت‌های فولادی در مراحل تأیید ثبت سفارش و تأیید تخصیص ارز از محل صادرات خود با فیلترها، موانع بوروکراتیک و مشکلات متنوعی روبرو می‌شوند که عملاً تأمین مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید را غیرممکن کرده و این روند، تولید این کارخانجات را با تهدید جدی مواجه ساخته است».

بخش دیگری از این نامه به حذف غیرکارشناسیِ کدهای تعرفه مربوط به مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات حیاتی مورد استفاده در تولید فولاد از فهرست اقلام مجاز برای «واردات از محل صادرات خود» اشاره دارد. این اقدام منجر به دپو شدن تجهیزات و مواد ضروری در گمرکات کشور گردیده و علاوه بر ایجاد اخلال در روند تولید، خسارات و جرایم سنگینی را از سوی فروشندگان خارجی به شرکت‌های فولادی تحمیل کرده است.

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با تاکید بر اهمیت حیاتی پایداری زنجیره تولید و حفظ اشتغال صنایع وابسته در شرایط حساس کنونی، سه درخواست کلیدی و عاجل را از عالی‌ترین مقامات ارزی و صنعتی کشور مطرح کرده است:

تایید آنی و سیستمی ثبت سفارش و تخصیص ارز: حذف فوری فیلترهای مازاد بوروکراتیک و صدور مجوز سیستمی ثبت سفارش و تخصیص ارز از محل صادرات خودِ شرکت‌های فولادی، بدون ایجاد موانع اداری.

ترخیص فوری کالاهای دپوشده: صدور دستور عاجل برای ترخیص تجهیزات و مواد اولیه ضروری کارخانجات فولاد که در گمرکات کشور معطل دریافت مجوز تخصیص ارز مانده‌اند.

تضمین ثبات در سامانه جامع تجارت: ایجاد بسترهای لازم جهت ثبات عملکرد سامانه و جلوگیری از قطع دسترسی یا ایجاد محدودیت‌های ناگهانی برای تولیدکنندگان فولاد.

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در پایان ابراز امیدواری کرده‌ که با درایت و اقدام عاجل مسئولان، این موانع خودخواسته و غیرمنطقی برطرف شود تا اقتصاد ملی و ظرفیت‌های تولیدی کشور بیش از این دچار آسیب نگردد.