صادرات ورق و اسلب فولادی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامهای جدید، از رفع ممنوعیت کامل صادرات اسلب و ورق فولادی خبر داد؛ محدودیتی که در هفتههای گذشته و در پی شرایط اضطراری ناشی از جنگ و نگرانی نسبت به تأمین نیاز بازار داخلی اعمال شده بود.
بر اساس اعلام معاونت برنامهریزی و مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات، محدودیت صادرات این محصولات که پیشتر طی بخشنامه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شده بود، به پایان رسیده و از این پس صادرات تمامی کدهای تعرفهای مشمول این بخشنامه با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر خواهد بود.
ممنوعیت صادرات اسلب و انواع ورقهای فولادی در اردیبهشتماه امسال و به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعمال شد. در آن مقطع، گزارشها از آسیبدیدگی بخشی از زیرساختهای صنعت فولاد کشور در جریان جنگ و حملات به برخی واحدهای بزرگ فولادی حکایت داشت و سیاستگذار برای جلوگیری از کمبود مواد اولیه در صنایع پاییندستی و تأمین نیاز داخلی، صادرات این محصولات را متوقف کرد.
در دوره اعمال محدودیت، صادرات محصولاتی از جمله اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق گالوانیزه، ورق رنگی و سایر ورقهای پوششدار ممنوع شد و دولت همزمان برنامههایی برای مدیریت بازار داخلی و تأمین مواد اولیه صنایع مصرفکننده در دستور کار قرار داد.
اکنون با اعلام پایان محدودیتها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالان صنعت فولاد انتظار دارند روند صادرات به بازارهای هدف از سر گرفته شود. کارشناسان معتقدند این تصمیم میتواند ضمن افزایش درآمدهای ارزی، به بهبود وضعیت فروش شرکتهای فولادی و احیای بخشی از بازارهای صادراتی ایران که در دوره محدودیت تحت تأثیر قرار گرفته بودند، کمک کند.
بنابراین رفع ممنوعیت صادرات اسلب و ورق فولادی را میتوان نشانهای از بازگشت تدریجی شرایط صنعت فولاد به وضعیت عادی و کاهش نگرانیها درباره تأمین نیاز داخلی ارزیابی کرد.
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