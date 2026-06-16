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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

صادرات ورق و اسلب فولادی آزاد شد

صادرات ورق و اسلب فولادی آزاد شد

سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، محدودیت صادرات اسلب و ورق فولادی را که در پی شرایط جنگی و با هدف تأمین نیاز بازار داخلی اعمال شده بود، به طور کامل لغو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، از رفع ممنوعیت کامل صادرات اسلب و ورق فولادی خبر داد؛ محدودیتی که در هفته‌های گذشته و در پی شرایط اضطراری ناشی از جنگ و نگرانی نسبت به تأمین نیاز بازار داخلی اعمال شده بود.

بر اساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی و مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات، محدودیت صادرات این محصولات که پیش‌تر طی بخشنامه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شده بود، به پایان رسیده و از این پس صادرات تمامی کدهای تعرفه‌ای مشمول این بخشنامه با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

ممنوعیت صادرات اسلب و انواع ورق‌های فولادی در اردیبهشت‌ماه امسال و به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعمال شد. در آن مقطع، گزارش‌ها از آسیب‌دیدگی بخشی از زیرساخت‌های صنعت فولاد کشور در جریان جنگ و حملات به برخی واحدهای بزرگ فولادی حکایت داشت و سیاست‌گذار برای جلوگیری از کمبود مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی و تأمین نیاز داخلی، صادرات این محصولات را متوقف کرد.

در دوره اعمال محدودیت، صادرات محصولاتی از جمله اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق گالوانیزه، ورق رنگی و سایر ورق‌های پوشش‌دار ممنوع شد و دولت همزمان برنامه‌هایی برای مدیریت بازار داخلی و تأمین مواد اولیه صنایع مصرف‌کننده در دستور کار قرار داد.

اکنون با اعلام پایان محدودیت‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالان صنعت فولاد انتظار دارند روند صادرات به بازارهای هدف از سر گرفته شود. کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند ضمن افزایش درآمدهای ارزی، به بهبود وضعیت فروش شرکت‌های فولادی و احیای بخشی از بازارهای صادراتی ایران که در دوره محدودیت تحت تأثیر قرار گرفته بودند، کمک کند.

بنابراین رفع ممنوعیت صادرات اسلب و ورق فولادی را می‌توان نشانه‌ای از بازگشت تدریجی شرایط صنعت فولاد به وضعیت عادی و کاهش نگرانی‌ها درباره تأمین نیاز داخلی ارزیابی کرد.

صادرات ورق و اسلب فولادی آزاد شد

کد مطلب 6861738
سمیه رسولی

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