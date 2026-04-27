  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

صادرات اسلب و ورق‌های فولادی ممنوع شد

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص توقف صادرات اسلب و ورق های فولادی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص توقف صادرات اسلب و ورق های فولادی ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۷۵۲۴۶۱۷ مورخ ۲۹.۰۱.۱۴۰۵ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص توقف صادرات اسلب و ورق های فولادی ارسال و به استحضار می رساند به استناد بند ۱۵ مصوبه مورخ ۲۱.۰۱.۱۴۰۵ شورای عالی امنیت ملی، صادرات هر گونه اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلع اندود شده، سایر ورق های پوشش دار و تسمه رنگی به شرح فهرست کد تعرفه های پیوست (شامل ۶۶ کد تعرفه) تا مورخ ۰۹.۰۳.۱۴۰۵ ممنوع است.

ضمنا در صورت تمدید شرایط اضطرار، تمدید زمان ممنوعیت موضوع این نامه به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده کد تعرفه ها اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 6812535
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها