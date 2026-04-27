به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص توقف صادرات اسلب و ورق های فولادی ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۷۵۲۴۶۱۷ مورخ ۲۹.۰۱.۱۴۰۵ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص توقف صادرات اسلب و ورق های فولادی ارسال و به استحضار می رساند به استناد بند ۱۵ مصوبه مورخ ۲۱.۰۱.۱۴۰۵ شورای عالی امنیت ملی، صادرات هر گونه اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلع اندود شده، سایر ورق های پوشش دار و تسمه رنگی به شرح فهرست کد تعرفه های پیوست (شامل ۶۶ کد تعرفه) تا مورخ ۰۹.۰۳.۱۴۰۵ ممنوع است.

ضمنا در صورت تمدید شرایط اضطرار، تمدید زمان ممنوعیت موضوع این نامه به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

