مهدی محمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت‌های فولادی از نیمه اسفند سال گذشته تاکنون با مشکلات فراوان و غیرقابل توجیحی در زمینه واردات تجهیزات و مواد اولیه از محل صادرات خود روبرو هستند و عملاً واردات این اقلام ضروری برای تولید فولاد به کلی متوقف شده است. متأسفانه برخی تصمیمات و رویه‌های دولتی حتی بیش از جنگ تحمیلی و محاصره دریایی برای تولیدکنندگان فولاد کشور، آثار مخرب به همراه داشته و مشخص نیست که چرا در این شرایط خاص و حساس تاریخی، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که به تولید و اقتصاد کشور لطمه می‌زند.

وی با ارائه جزئیات بیشتر در خصوص واردات اقلام موردنیاز تولید فولاد گفت: شرکت‌های فولادی عمدتاً واردات اقلام ضروری تولید را از محل صادرات خود انجام می‌دهند و در حوزه ارزی، خودکفا محسوب می‌شوند. با این وجود، از اواسط اسفندماه سال گذشته تا اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری، عملاً این شرکت‌ها نمی‌توانسته‌اند سفارش‌های واردات خود را از محل ارز صادراتی در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و سامانه امکان ثبت سفارش به شرکت‌ها نمی‌داده است؛ اکنون هم که شرکت‌ها پس از پیگیری فراوان می‌توانند در این سامانه ثبت سفارش کنند، بانک مرکزی مجوز تخصیص ارز به شرکت‌ها نمی‌دهد؛ در صورتی که این شرکت‌ها در حقیقت اصلاً نیازی به تخصیص ارز بانک مرکزی ندارند و ارز از محل صادرات خود این شرکت‌ها تأمین می‌شود.

محمدی تصریح کرد: چالش‌های کارخانجات فولاد در حوزه واردات اقلام موردنیاز خود تنها به این‌جا ختم نمی‌شود. متأسفانه بانک مرکزی بسیاری از مواد موردنیاز در تولید فولاد را از فهرست کالاهایی که کارخانجات فولادی امکان واردات آن‌ها را دارند، حذف کرده است؛ به‌عنوان مثال، فروسیلیکو منگنز یکی از مواد حیاتی برای تولید فولاد و خصوصاً فولادهای آلیاژی است. اما اخیراً بانک مرکزی این ماده را از فهرست کالاهای مجاز به واردات از محل ارز صادراتی فولادی‌ها حذف کرده و برخی شرکت‌ها حتی نمی‌توانند این ماده ضروری موردنیاز خود را که به گمرکات کشور وارد شده، ترخیص کنند.

رئیس انجمن فولاد آلیاژی خاطرنشان کرد: با اتخاذ این‌گونه تصمیمات غیرکارشناسی و رویه‌های نادرست که توسط برخی نهادهای دولتی شاهد آن هستیم، کارخانجات فولاد چگونه در شرایط دشوار و حساس جاری، به روند عادی تولید ادامه دهند؟ آیا بدون واردات اقلام ضروری برای تولید، امکان تداوم تولید کارخانجات فولاد و تأمین نیازهای کشور و حفظ زنجیره گسترده اشتغال در صنعت فولاد، صنایع وابسته و صنایع پایین‌دستی وجود دارد؟ اما متأسفانه شاهد تصمیماتی از سوی برخی نهادهای دولتی هستیم که بیش از جنگ به تولید و اقتصاد کشور، خسارت می‌زند.

وی در پایان عنوان کرد: انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی از بانک مرکزی، وزارت صمت و هیئت دولت درخواست دارد که فوراً چالش‌ها و مشکلاتی که نهادهای دولتی به صورت خودخواسته و با تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمنطقی در مسیر واردات شرکت‌های فولادی از محل صادرات‌شان ایجاد کرده‌اند، حل شود تا در این شرایط حساس، تولید فولاد و اقتصاد کشور بیش از این آسیب نبیند.