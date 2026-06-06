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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

آیت الله وحید خراسانی ارتحال آیت الله فیاض را تسلیت گفت

آیت الله وحید خراسانی ارتحال آیت الله فیاض را تسلیت گفت

قم - آیت الله حسین وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید، ارتحال آیت‌الله شیخ محمداسحاق فیاض از علمای برجسته نجف را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزند ارشد آیت‌الله وحیدخراسانی از مراجع عظام تقلید در تماس تلفنی با فرزند آیت‌الله فیاض، مراتب تأسف و تأثر آیت الله وحید خراسانی را از این ضایعه ابلاغ و با اشاره به خدمات ارزنده ایشان و تسلیت به آقازاده و خاندان ایشان، حشر آن مرحوم را با حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام و صبر جمیل و اجر جزیل را برای بازماندگان از خداوند متعال خواستار شد.

کد مطلب 6851798

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