شیراز میزبان جشن ازدواج بیش از ۱۰۰ زوج جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کوکبی گفت: جشن بزرگ «وصال شیرین» با حضور بیش از ۱۰۰ زوج جوان امروز و همزمان با میلاد امام موسی کاظم (ع) در شیراز برپا می‌شود.

وی ادامه داد: این جشن امروز شنبه ۱۶ خرداد، ساعت ۱۶ در تالار حافظ شهر شیراز برگزار می‌شود.

معاون مدیرکل ورزش و جوانان فارس افزود: این رویداد فرهنگی و اجتماعی با هدف ترویج ازدواج پایدار و تجلیل از بنیان خانواده با حضور جمعی از مسئولان و شهروندان برگزار می‌شود.

کوکبی تصریح کرد: همچنین در این مراسم، از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر تجلیل می‌شود تا اهمیت فرزندآوری و استحکام خانواده مورد تأکید قرار گیرد.