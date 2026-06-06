  1. استانها
  2. فارس
۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

شیراز میزبان جشن ازدواج بیش از ۱۰۰ زوج جوان

شیراز میزبان جشن ازدواج بیش از ۱۰۰ زوج جوان

شیراز- معاون مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت:جشن بزرگ «وصال شیرین» با حضور بیش از ۱۰۰ زوج جوان امروز و همزمان با میلاد امام موسی کاظم (ع) در شیراز برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کوکبی گفت: جشن بزرگ «وصال شیرین» با حضور بیش از ۱۰۰ زوج جوان امروز و همزمان با میلاد امام موسی کاظم (ع) در شیراز برپا می‌شود.

وی ادامه داد: این جشن امروز شنبه ۱۶ خرداد، ساعت ۱۶ در تالار حافظ شهر شیراز برگزار می‌شود.

معاون مدیرکل ورزش و جوانان فارس افزود: این رویداد فرهنگی و اجتماعی با هدف ترویج ازدواج پایدار و تجلیل از بنیان خانواده با حضور جمعی از مسئولان و شهروندان برگزار می‌شود.

کوکبی تصریح کرد: همچنین در این مراسم، از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر تجلیل می‌شود تا اهمیت فرزندآوری و استحکام خانواده مورد تأکید قرار گیرد.

کد مطلب 6851815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها