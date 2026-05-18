ازدواج در فارس؛ مسیری هموارتر با حمایت خانواده و مسئولان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- بهنام بهتری نژاد: استان فارس همواره یکی از استانهای پیشرو در حوزه فرهنگ، خانواده و تحکیم روابط اجتماعی بوده و موضوع ازدواج نیز در این استان، همچنان به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای امیدآفرینی و پویایی اجتماعی مورد توجه قرار دارد.
اگرچه تغییر سبک زندگی، گسترش فضای مجازی، دغدغههای اقتصادی و پیچیدهتر شدن شرایط معیشتی، روند تصمیمگیری جوانان برای آغاز زندگی مشترک را نسبت به گذشته متفاوت کرده اما همچنان میل به تشکیل خانواده، داشتن همراه و تجربه آرامش و امنیت عاطفی، از مهمترین نیازهای نسل جوان به شمار میرود.
ازدواج در جامعه امروز تنها یک پیوند رسمی میان دو نفر نیست بلکه بستری برای رشد شخصیت، آرامش روان، مسئولیتپذیری اجتماعی و شکلگیری نسل آینده محسوب میشود.
بسیاری از کارشناسان اجتماعی و خانواده معتقدند که بخش مهمی از احساس معنا، امید، تعلق و امنیت روانی انسان در قالب خانواده و زندگی مشترک شکل میگیرد و همین مسئله اهمیت توجه به موضوع ازدواج را دوچندان میکند.
در شرایطی که جامعه با دغدغههای متعدد اقتصادی و اجتماعی مواجه است، تقویت بنیان خانواده و تسهیل مسیر ازدواج جوانان میتواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه ایفا کند.
در استان فارس نیز طی سالهای اخیر مجموعهای از اقدامات حمایتی در حوزه ازدواج و جوانی جمعیت دنبال شده است؛ از پرداخت تسهیلات ازدواج و تأمین زمین برای خانوادههای مشمول گرفته تا اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و مشاورهای با هدف ترویج ازدواج آسان و امیدآفرینی در میان جوانان.
در کنار این اقدامات، توجه به ازدواج دانشجویی، برگزاری جشنهای ازدواج و حمایت دستگاههای اجرایی از کارکنان جوان، بخشی از برنامههایی است که با هدف تقویت فرهنگ تشکیل خانواده در استان دنبال میشود.
با این حال، مسئولان و کارشناسان معتقدند که حل دغدغههای اشتغال و مسکن همچنان مهمترین مطالبه جوانان برای آغاز زندگی مشترک است و هرچه سیاستهای حمایتی در این دو حوزه تقویت شود، انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده نیز افزایش خواهد یافت.
در این میان، رسانهها و نهادهای فرهنگی نیز نقش مهمی در ترسیم تصویری امیدوارکننده از آینده و تقویت اشتیاق جوانان به زندگی مشترک بر عهده دارند؛ نقشی که میتواند در کنار حمایت خانوادهها و سیاستگذاریهای مسئولان، آیندهای روشنتر برای جوانان فارس رقم بزند.
نقش سه ضلع «فرد، خانواده و مسئولان» در ازدواج جوانان
سمانه ذوالقدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش ازدواج در تحکیم بنیان خانواده و ارتقای سلامت روان جامعه گفت: در دنیای امروز که زندگی ماشینی و ارتباطات مجازی بر روابط انسانی سایه انداخته، نیاز به همراهی، حمایت عاطفی، دوست داشتن و دوست داشته شدن بیش از گذشته احساس میشود و ازدواج میتواند پاسخگوی بخش مهمی از این نیازهای انسانی باشد.
وی ازدواج را تجربهای منحصر بهفرد توصیف کرد و افزود: بسیاری از ابعاد رشد شخصیتی، احساس معنا، آرامش و امنیت روانی در قالب زندگی مشترک شکل میگیرد و همین موضوع اهمیت تسهیل مسیر ازدواج جوانان را دوچندان میکند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس با بیان اینکه سه ضلع «فرد، خانواده و مسئولان» در تصمیم جوانان برای ازدواج نقش دارند، ادامه داد: خود فرد باید به ضرورت تشکیل خانواده و نقش آن در تعالی شخصیت و آرامش زندگی باور داشته باشد و در کنار آن خانوادهها نیز با حمایتهای مادی و معنوی، فرزندان خود را برای آغاز زندگی مشترک همراهی کنند.
ذوالقدری گفت: حمایت خانواده فقط به مسائل مالی محدود نمیشود بلکه ایجاد احساس پشتوانه، حمایت عاطفی و همراهی در ابتدای زندگی مشترک از عوامل مهم در پایداری زندگی زوجهای جوان است.
وی همچنین نقش دولت و نهادهای اجتماعی را در تسهیل ازدواج جوانان مهم دانست و گفت: اشتغال و مسکن همچنان اصلیترین دغدغه جوانان برای ازدواج است و باید در حوزه سیاستگذاری و اجرا، حمایتهای مؤثرتری در این زمینه صورت گیرد.
پرداخت بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به جوانان فارسی در سال ۱۴۰۴
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: اعطای تسهیلات ازدواج و واگذاری زمین از جمله حمایتهایی است که در این قانون پیشبینی شده و در استان فارس نیز اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ از طریق ۲۶ بانک عامل، تعداد ۳۲ هزار و ۵۳۱ فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت شده که مجموع این تسهیلات بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
ذوالقدری گفت: از ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت تاکنون نیز برای ۱۲ هزار و ۷۰۰ خانواده مشمول در استان فارس زمین تأمین شده است.
وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها و نهادهای فرهنگی در امیدآفرینی برای نسل جوان گفت: رسانهها میتوانند با ترسیم تصویری واقعی، گرم و امیدبخش از زندگی مشترک، انگیزه جوانان برای ازدواج را تقویت کنند؛ همانگونه که در دهههای گذشته بسیاری از برنامهها و سریالهای تلویزیونی در ایجاد اشتیاق به تشکیل خانواده اثرگذار بودند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی و مشاورهای در حوزه ازدواج در استان دنبال میشود اما اثربخشی این برنامهها زمانی بیشتر خواهد شد که دغدغههای اقتصادی جوانان به ویژه در حوزه اشتغال و مسکن نیز کاهش یابد.
ذوالقدری توجه به ازدواج دانشجویی و برگزاری جشنهای ازدواج دانشجویی را از اولویتهای سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و افزود: دستگاههای اجرایی استان نیز در سال گذشته همکاری مناسبی در زمینه حمایت از ازدواج کارکنان از طریق اهدای هدایا، برگزاری کارگاههای آموزشی و ارائه مشاورههای ازدواج داشتهاند.
ثبت بیش از ۲۱ هزار ازدواج در فارس طی سال ۱۴۰۴
سید عباس هاشمی مدیرکل ثبت احوال استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد ازدواج ثبتشده در استان فارس طی سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۴ هزار و ۶۲۷ مورد بوده است که این آمار در سال ۱۴۰۴ به ۲۱ هزار و ۵۹۶ مورد رسیده و نشاندهنده کاهش حدود ۱۲ درصدی ازدواج در استان است.
وی با اشاره به روند الکترونیکی ثبت وقایع ازدواج افزود: در گذشته اطلاعات ازدواج بهصورت دستی و از طریق اعلامیههای کاغذی به ادارات ثبت احوال ارسال میشد اما اکنون تمامی دفاتر رسمی ازدواج از طریق سامانههای الکترونیکی به پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال متصل هستند و اطلاعات بهصورت برخط ثبت و ارسال میشود.
کاهش حدود ۱۳ درصدی طلاق در سال ۱۴۰۴
مدیرکل ثبت احوال فارس همچنین به آمار طلاق در استان اشاره کرد و گفت: تعداد طلاق ثبتشده در سال ۱۴۰۳، ۱۰ هزار و ۳۷۴ مورد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۸ هزار و ۷۰۶ مورد کاهش یافته است.
هاشمی ادامه داد: آمارها نشان میدهد میزان طلاق نیز همسو با کاهش ازدواج، حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل ثبت احوال فارس تأکید کرد: ثبت الکترونیکی وقایع حیاتی ضمن افزایش دقت و سرعت ثبت اطلاعات، امکان دسترسی به آمار دقیق و بهروز را برای برنامهریزیهای کلان فراهم کرده است.
