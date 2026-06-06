۳۸۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی با پیگیری دادگستری کل استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه وصول مالیات دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی به عنوان یکی از محورهای برنامه عملیاتی سال گذشته بیان کرد: با وقوع فرار مالیاتی، بخشی از ثروت تولید شده در اقتصاد، از چرخه رسمی خارج شده و از دسترس دولت پنهان می‌ماند و این امر نه تنها باعث کاهش عدالت اجتماعی می‌شود، بلکه فشار مالی را بر دوش شهروندان و کسب‌وکارهای قانون‌مند افزایش می‌دهد، اما با شناسایی و جلوگیری از این آسیب، دولت می‌تواند جریان نقدینگی را به شکلی منصفانه مدیریت کرده و از ایجاد شکاف در بودجه پیشگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: با توجه به وجود برخی کاستی‌ها در حوزه مقابله با فرار مالیاتی و وصول مالیات، سال گذشته این موضوع چندین بار در برنامه‌های دادگستری کل استان از جمله «ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان البرز» مورد پیگیری قرار گرفت و مصوبات متعددی نیز در این خصوص داشتیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بخشی از پیگیری‌ها به دلیل وقوع دو جنگ تحمیلی با توجه به شرایط خاص پیش آمده با موانعی روبه رو شد اضافه کرد: با این وجود میزان تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی در دادگستری کل استان در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم رشد ۲۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۳ داشت.

وی بخش دیگری از اقدامات دستگاه قضایی استان را در حوزه رسیدگی به اعتراض مودیان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی؛ همچنین وصول و اجرائیات اداره کل امور مالیاتی استان بیان کرد و گفت: با حمایت‌های دادگستری کل استان و پیگیری‌های اداره کل امور مالیاتی استان البرز، با افزایش ۲۵ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۳؛ میزان درآمد قطعی مالیاتی دولت از طریق وصول و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۸۰۰ میلیارد تومان در استان البرز رسید.