احداث تصفیه‌ خانه صنعتی در آستانه اشرفیه با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومانی

ابراهیم نجفی در آیین بهرهبرداری از پروژههای آبرسانی و اصلاح شبکه توزیع آب شرب منطقه عبداللهآباد کورکاء در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات در دست انجام وزارت نیرو و استان و برنامههای گسترده برای تعویض شبکههای فرسوده و احداث تأسیسات جدید آب، اظهار کرد: در راستای اقدامات وزارت نیرو و استان در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۵۰ روستا که دارای شبکه فرسوده آب آشامیدنی بودند، مورد بازسازی و تعویض قرار گرفتهاند.
نجفی افزود: در سال ۱۴۰۴، اعتباری که از سوی ردیف ملی دریافت شده است، بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بود که از این میزان، مبلغ ۹ میلیارد تومان برای منطقه عبداللهآباد کورکاء منظور شده است.
وی با اشاره به پیشرفت عملیاتی در منطقه عبداللهآباد گفت: در این منطقه حدود ۶ کیلومتر از کل شبکه فرسوده هم تعویض شده و هم از طریق منبع تصفیهخانه سایت شهید خوشسیرت، توانستیم آب را به مقصد برسانیم؛ به گونهای که در حوزه آب شرب، مشکلات این منطقه کاملاً رفع شده است.
پروژه ملی تصفیهخانه شهری و اعتبارات سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس در ادامه به وضعیت پروژههای شهری اشاره کرد و گفت: در محدوده شهری، پروژه رینگ آب برای تقویت شبکه در حال اجراست و مهمتر از آن، پروژه تصفیهخانه شهری که ماهیت ملی دارد و در ردیف قانون بودجه قرار گرفته است، در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه ما توانستهایم در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار دریافت کنیم که موافقتنامهها و پیمانکاران آن نیز مشخص شده و کار در حال انجام است، ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مجدداً بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است که به مرز تخصیص خواهد رسید.
مکانیزم تأمین مالی و تضمین سازمان برنامه و بودجه
نجفی با تشریح نحوه تأمین مالی افزود: بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق اعتبار، ما منابع دریافت کرده و به دستگاههای اجرایی تزریق میکنیم. فرآیند پرداخت و تضمین با سازمانها است و موافقت وزرا نیز در این زمینه صورت گرفته است.
وی با جزئیات بیشتر در مورد نقش سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان را تضمین کرده است؛ به این صورت که پرداخت این مبلغ بهصورت ۵ ساله همراه با سود به بانک ملی انجام میشود و در عوض، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد تا برای پروژه تصفیهخانه استفاده شود. انتظار میرود حداکثر پس از موافقت ارکان و هیأتمدیره، ظرف سه ماه آینده این ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق گردد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احداث تصفیهخانه صنعتی در آستانه اشرفیه گفت: با تجمیع اعتبارات گذشته و مبالغ جدید، مجموعه سرمایهگذاری برای احداث این پروژه به ۹۰۰ میلیارد تومان میرسد.
وی افزود: تزریق اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی در کنار اعتبارات گذشته که مجموع آنها به بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان میرسد، تصفیهخانه صنعتی در آستانه اشرف احداث خواهد شد که برای لولهگذاری و مراحل بعدی، بودجه جداگانهای دریافت خواهد گردید.
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