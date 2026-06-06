  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

احداث تصفیه‌ خانه صنعتی در آستانه اشرفیه با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومانی

احداث تصفیه‌ خانه صنعتی در آستانه اشرفیه با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومانی

آستانه اشرفیه- نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی از احداث تصفیه‌ خانه صنعتی در این شهرستان با تجمیع اعتبارات به میزان ۹۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

ابراهیم نجفی در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های آبرسانی و اصلاح شبکه توزیع آب شرب منطقه عبدالله‌آباد کورکاء در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات در دست انجام وزارت نیرو و استان و برنامه‌های گسترده برای تعویض شبکه‌های فرسوده و احداث تأسیسات جدید آب، اظهار کرد: در راستای اقدامات وزارت نیرو و استان در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۵۰ روستا که دارای شبکه فرسوده آب آشامیدنی بودند، مورد بازسازی و تعویض قرار گرفته‌اند.

نجفی افزود: در سال ۱۴۰۴، اعتباری که از سوی ردیف ملی دریافت شده است، بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بود که از این میزان، مبلغ ۹ میلیارد تومان برای منطقه عبدالله‌آباد کورکاء منظور شده است.

وی با اشاره به پیشرفت عملیاتی در منطقه عبدالله‌آباد گفت: در این منطقه حدود ۶ کیلومتر از کل شبکه فرسوده هم تعویض شده و هم از طریق منبع تصفیه‌خانه سایت شهید خوش‌سیرت، توانستیم آب را به مقصد برسانیم؛ به گونه‌ای که در حوزه آب شرب، مشکلات این منطقه کاملاً رفع شده است.

پروژه ملی تصفیه‌خانه شهری و اعتبارات سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس در ادامه به وضعیت پروژه‌های شهری اشاره کرد و گفت: در محدوده شهری، پروژه رینگ آب برای تقویت شبکه در حال اجراست و مهم‌تر از آن، پروژه تصفیه‌خانه شهری که ماهیت ملی دارد و در ردیف قانون بودجه قرار گرفته است، در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه ما توانسته‌ایم در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار دریافت کنیم که موافقتنامه‌ها و پیمانکاران آن نیز مشخص شده و کار در حال انجام است، ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مجدداً بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است که به مرز تخصیص خواهد رسید.

مکانیزم تأمین مالی و تضمین سازمان برنامه و بودجه

نجفی با تشریح نحوه تأمین مالی افزود: بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق اعتبار، ما منابع دریافت کرده و به دستگاه‌های اجرایی تزریق می‌کنیم. فرآیند پرداخت و تضمین با سازمان‌ها است و موافقت وزرا نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی با جزئیات بیشتر در مورد نقش سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان را تضمین کرده است؛ به این صورت که پرداخت این مبلغ به‌صورت ۵ ساله همراه با سود به بانک ملی انجام می‌شود و در عوض، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برای پروژه تصفیه‌خانه استفاده شود. انتظار می‌رود حداکثر پس از موافقت ارکان و هیأت‌مدیره، ظرف سه ماه آینده این ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق گردد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احداث تصفیه‌خانه صنعتی در آستانه اشرفیه گفت: با تجمیع اعتبارات گذشته و مبالغ جدید، مجموعه سرمایه‌گذاری برای احداث این پروژه به ۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: تزریق اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی در کنار اعتبارات گذشته که مجموع آن‌ها به بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، تصفیه‌خانه صنعتی در آستانه اشرف احداث خواهد شد که برای لوله‌گذاری و مراحل بعدی، بودجه جداگانه‌ای دریافت خواهد گردید.

کد مطلب 6851825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها