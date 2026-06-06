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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

۱۱ کیلومتر دیگر از محور «ایواوغلی - منطقه آزاد» آسفالت می شود

۱۱ کیلومتر دیگر از محور «ایواوغلی - منطقه آزاد» آسفالت می شود

ارومیه - مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان ‌غربی گفت: حدود ۱۱ کیلومتر دیگر از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو به زودی آسفالت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون ظهر شنبه در جلسه بررسی روند اجری طرح راهسازی محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: این پروژه کلیدی که با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و در قالب ۵ قطعه عملیاتی در حال اجراست، گامی بلند برای ایمن‌سازی و استانداردسازی یکی از پرترددترین مسیرهای ترانزیتی استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: پس از تکمیل ۱۰ کیلومتر اولیه در قطعه نخست، ۳ کیلومتر دیگر از این قطعه در آستانه اجرای روکش آسفالت قرار دارد.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در قطعه دوم با احتساب ۳ کیلومتر بهره‌برداری شده قبلی، ۵ کیلومتر جدید نیز آماده اجرای عملیات آسفالت است.

آرامون بیان کرد: از قطعه سوم ۳ کیلومتر از این بخش پیش‌تر زیر بار ترافیک رفته و عملیات آسفالت ۲.۵ کیلومتر باقی‌مانده نیز از امروز کلید خورد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت استراتژیک این مسیر، تصریح کرد: تمامی جبهه‌های کاری در قطعات چهارم و پنجم این محور با جدیت و بدون وقفه در حال پیشروی است تا با تکمیل نهایی این ۱۱ کیلومتر، شاهد ارتقای قابل‌توجه ایمنی و کاهش زمان سفر در این شریان حیاتی باشیم.

وی با تاکید بر تسریع در روند اجرای این پروژه راهسازی گفت: راه مهمترین زیر ساخت مناطق آزاد بوده و اتمام این پروژه نیازمند مشارکت مالی سازمان منطقه آزاد ماکو است تا این مسیر به شبکه آزاد راه کشور متصل و مبادی برای صادرات و واردات کالاهای اساسی کشور میسر شود.

کد مطلب 6851879

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