تاکید استاندار سیستان و بلوچستان بر تسریع پروژه بزرگراهی زاهدان-خاش

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار صبح شنبه در بازدید میدانی از قطعات ۳،۴ و ۵ باند دوم بزرگراه زاهدان-خاش، در جریان آخرین جزئیات و میزان پیشرفت این مسیر ارتباطی مهم قرار گرفت و با اشاره به جایگاه پیمانکار پروژه، بر ضرورت تسریع در روند اجرایی تأکید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان پیمانکار این پروژه از توان بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود این پروژه زودتر از زمان مقرر در قرارداد به بهره‌برداری برسد.

وی با تأکید بر عزم جدی برای رفع مشکلات زیرساختی منطقه، تصریح کرد: افتتاح زودهنگام این بزرگراه، «فعل خواستن» را محقق کرده و توانمندی پیمانکاران داخلی در اجرای قطعات سخت و دشوار را به اثبات می‌رساند.

مدیرکل راه و شهرسازی شمال استان هم، با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه و ایفای تعهدات باقیمانده پیمانکار اظهار داشت: عملیات خاکبرداری در قطعات مختلف آغاز شده و فرآیند تأمین مصالح نیز در دست اجراست.

مهدی پارسی با اشاره به جزئیات سازه‌ای پروژه بیان کرد: تمامی پل‌های این قطعه احداث شده است و تنها ۳ دستگاه پل باقی مانده که پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه آینده تکمیل شود.

وی همچنین درباره روند روسازی جاده افزود: عملیات آسفالت این قطعه تا کیلومتر ۲۵ که جزو تعهدات سال قبل پیمانکار است نیز طی ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی شمال استان در پایان خاطرنشان کرد: با همت و همکاری همه بخش‌ها تلاش می‌کنیم این پروژه زودتر از زمان مقرر برای بهره برداری مردم تکمیل و تحویل شود.