محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی ماکو ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون عصر شنبه در بازدید استاندار آذربایجان غربی از طرح‌ راهسازی سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو، اظهار کرد: قطعه یک این محور ۱۲‌.۵ کیلومتر از سمت سه راهی ایواوغلی بوده و در حال حاضر حدود ۱۰ کیلومتر آن زیربارترافیک رفته است.

وی ادامه داد: بیش از ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به روز برای اجرای این قطعه از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: قطعه ۲ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو ۱۱ کیلومتر بوده و عملیات راهسازی از سمت ورودی گیت به سمت قره ضیاالدین در حال اجرا بوده و ۳ کیلومتر آن زیربارترافیک رفته است.

آرامون بیان کرد: ابنیه های فنی و مراحل خاکریزی در قطعه ۲ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو به اتمام رسیده است.

وی افزود: اعتبار پیش بینی شده برای قطعه ۲ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو ۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

آرامون گفت: قطعه ۳ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو به طول ۵ کیلومتر است و این قطعه نیز از سه راهی قره ضیاالدین به سمت گیت ورودی منطقه آزاد ماکو اجرایی می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی بیان کرد: عملیات اجرایی در قطعه ۳ این طرح نیز در دست اجرا بوده و تاکنون ۳.۵ کیلومتر از این قطعه آسفالت شده است.

آرامون اضافه کرد: اعتبار پیش بینی شده برای قطعه ۳ محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات قطعه چهارم این محور نیز در دست اجراست، گفت: این قطعه نیز ۱۰ کیلومتر بوده و برای اجرای آن ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

آرامون اضافه کرد: قطعه پنجم محور نیز به طول ۱۲.۵ کیلومتر و با هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده روند اجرایی آن آغاز شده است.

وی تاکید کرد: طرح‌های راهسازی بدون وقفه در حال فعالیت هستند و اهتمام ویژه‌ای در خصوص تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های راهسازی وجود دارد.