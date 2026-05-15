۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

تسلیت آیات اعرافی و حسینی بوشهری در پی ارتحال ناطقی پیرغلام حسینی

قم- مدیر حوزه های علمیه و رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیام هایی‌درگذشت حاج حسین ناطقی پیرغلام حسینی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه و آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درگذشت حاج حسین ناطقی از پیرغلامان حسینی در هیئت خادم الرضا علیه‌السلام را تسلیت گفتند.

