به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان لرستان با صدور اطلاعیه‌ای، از قطع موقت جریان گاز در روستاهای انگز، سالی بزرگ و چوب‌ترش به منظور انجام عملیات تعمیرات و ایمن‌سازی شبکه گازرسانی خبر داد.

جزئیات قطع گاز

بر اساس این اطلاعیه، جریان گاز روستاهای انگز، سالی بزرگ و چوب‌ترش در روز یکشنبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر به‌طور موقت قطع خواهد شد.

این قطعی به دلیل انجام عملیات تعمیرات و ایمن‌سازی شبکه گازرسانی در محور سرخه‌ده توسط اداره گاز منطقه دو خرم‌آباد صورت می‌گیرد.

شرکت گاز استان لرستان از ساکنان این روستاها درخواست می‌کند ضمن رعایت نکات ایمنی، اقدامات لازم را پیش از زمان قطع گاز انجام دهند.