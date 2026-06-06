به گزارش خبرگزاری مهر، جام جهانی بوکس ۲۰۲۶ از بیستوپنجم تا سیویکم خرداد به میزبانی شهر گویانگ چین برگزار میشود و تیمهای ملی بوکس مردان و زنان ایران نخستینبار با هفت نماینده در این رویداد حضور خواهند داشت. این درحالی است که در بخش زنان دو ورزشکار و در بخش مردان پنج ورزشکار به این رقابت خواهند رفت. نکته مهم برای بوکس خراسانرضوی آن است که علی حبیبینژاد، ستاره سالهای اخیر بوکس مشهد، بهعنوان یکی از پنج نماینده ایران در بخش مردان درون رینگ خواهد رفت.
رقابتهای جامجهانی بوکس طی سه مرحله برگزار میشود که اولین مرحله آن فروردین امسال در شهر فوز دو ایگواسو برزیل انجام شد و مرحله دوم آن قرار است از بیستوپنجم خرداد در شهر گویانگ چین برگزار شود. مرحله نهایی این رقابتها نیز آذرماه امسال در تاشکند ازبکستان انجام خواهد شد. جام جهانی بوکس یکی از رویدادهای مهم زیر نظارت فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) محسوب میشود و امتیازات کسب شده در آن در رنکینگ جهانی ورزشکاران تأثیرگذار خواهد بود. از همین رو، مسابقات گویانگ فرصتی مناسب برای ملیپوشان ایران است تا در مصاف با بوکسورهای برتر جهان، جایگاه خود را در عرصه بینالمللی محک بزنند و مسیر حضور در المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را آغاز کنند.
علی حبیبینژاد، بوکسور مشهدی که از یکیدو سال پیش توانسته است در وزن ۶۵ کیلوگرم نفر اول وزن خود در تیمملی باشد، حالا دربهدر دنبال کسب مدال بازیهای آسیایی ناگویاست. او که بهخوبی میداند کسب مدال در جامجهانی دشوار است، شاید بیشتر برای کسب تجربه به روی رینگ جهانی میرود تا خودش را برای مسابقات بازیهای آسیایی آماده کند. حبیبینژاد در مسابقات جهانی پارسال توانسته بود عملکرد خیرهکنندهای داشته باشد و پای نیمهنهایی از رسیدن به مدال بازماند.
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