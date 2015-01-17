مشکلات مالی جدی ترین رقیب بوکسورهای خراسان رضوی است

غلامحسین توتونچی در گفتگو با مهر، به روند رو به رشد هیئت بوکس خراسان رضوی اشاره و اظهار کرد: با تلاش مربیان تعداد بوکسورهای فعال استان افزایش یافته و ما در دو سال گذشته شاهد افزایش سهمیه بوکس خراسان رضوی در لیگ های مختلف هستیم.

وی کمبود بودجه و عدم حمایت مالی را یکی از بزرگترین مشکلات این هیئت عنوان کرد و گفت: با وجود تلاش فراوانی که داریم اما همچنان جدی ترین رقیب مان مشکلات مالی و بی پولی است.

دبیر هیئت بوکس استان همچنین به حضور امید دوستی بوکسور وزن ۵۶ کیلوگرم و احمد صادقی بوکسور وزن ۶۹ کیلوگرم خراسان رضوی در اردوی تیم ملی نوجوانان اشاره و بیان کرد: همه موفقیت هایی که در چند سال گذشته نصیب بوکس خراسان رضوی شد با وجود مشکلات عدیده مالی اتفاق افتاد و در صورتی که حامیان مالی برای حمایت از این ورزش گام بردارند موفقیت های بیشتری هم کسب خواهد شد.

وی در ادامه وجود اختلاف در هیئت بوکس استان را تکذیب و بیان کرد: ما با هیچ شخصی مشکل نداریم و هر فردی که ارتباطش با هیئت قطع شد به خواست خودش بوده است.

توتونچی همچنین به اختلاف هیئت با ارشاد روحبخشیان دارنده چند نشان طلای کشور گفت: روحبخشیان خودش دوست ندارد در کنار ما باشد و با اینکه شاگرد خود بنده بوده و سه نشان طلایش را با مربیگری بنده کسب کرده اما چون خودش نمی خواهد الگو باشد کاری ازدست ما ساخته نیست.