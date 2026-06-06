به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر شنبه درنشست شورای آرد و نان این استان با تأکید بر لزوم ارتقای کیفی نان مصرفی مردم، از ورود جدی فرمانداران به حوزه نظارت میدانی بر نانواییها خبر داد و اعلام کرد: مشکلات حوزه نان باید در میدان و با حضور مسئولان حل شود.
با بیان اینکه نان یکی از اقلام حیاتی در سبد معیشتی خانوارهاست و هرگونه قصور در کیفیت و توزیع آن غیرقابلاغماض است، اظهار داشت: فرمانداران موظف هستند بهصورت میدانی و مستمر، عملکرد نانواییها، ساعات پخت و نحوه توزیع آرد را رصد کرده و در صورت بروز تخلف، پاسخگوی مطالبات مردمی باشند.
کرمی در ادامه دستورالعمل شفافسازی در واحدهای نانوایی را ابلاغ کرد و گفت: تمامی واحدهای نانوایی در سطح استان مکلف هستند با نصب تابلوهای اطلاعرسانی، ساعت دقیق فعالیت، میزان سهمیه دریافتی و همچنین شمارههای تماس جهت ثبت شکایات مردمی را در معرض دید شهروندان قرار دهند.
وی تأکید کرد: عملکرد شهرستانها در این زمینه بهصورت دقیق ارزیابی و گزارشگیری خواهد شد.
استاندار ایلام با اشاره به ضرورت استفاده از پتانسیلهای اجتماعی برای تقویت بازرسیها، خاطرنشان کرد: نظارت دولتی بهتنهایی کافی نیست و باید از ظرفیت معتمدان محلات، فعالان مساجد، بسیج و اصناف استفاده شود تا فرآیند نظارت بر کیفیت و سلامت نان با دقت و سرعت بیشتری انجام پذیرد.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی-تنبیهی در نظارتها افزود: سیاست ما در شورای آرد و نان، تمایز قائل شدن میان واحدهای متعهد و واحدهای متخلف است. بر این اساس، نانواییهایی که با ارائه خدمات مطلوب رضایت شهروندان را جلب میکنند، مورد تشویق قرار خواهند گرفت و با واحدهای متخلف نیز طبق قانون بهشدت برخورد میشود.
استاندار ایلام در پایان با یادآوری اینکه رضایتمندی عمومی اصلیترین معیار ارزیابی مدیران دستگاههای اجرایی است، بر لزوم اجرای مصوبات این شورا با زمانبندی دقیق تأکید کرد و از مدیران مربوطه خواست تا در جلسات آتی گزارشهای مستند و قابلسنجش از روند بهبود کیفیت نان ارائه دهند.
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