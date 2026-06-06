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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

اتمام تعریض و ایمن سازی ۶.۲ کیلومتر از محورهای روستایی استان تهران

اتمام تعریض و ایمن سازی ۶.۲ کیلومتر از محورهای روستایی استان تهران

تهران- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران از اتمام عملیات تعریض و ایمن‌سازی بیش از شش کیلومتر از محورهای روستایی این استان با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، از اتمام عملیات تعریض و ایمن‌سازی بیش از شش کیلومتر از محورهای روستایی استان تهران با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

جهانی با اعلام این خبر گفت: عملیات تعریض و ایمن‌سازی محورهای روستایی قلعه نو، حبیب‌آباد و اسلام‌آباد در مجموع به طول ۶ هزار و ۲۰۰ متر به پایان رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها افزود: محور روستایی قلعه نو به طول ۴.۵ کیلومتر تعریض و بهسازی شد، نقطه حادثه‌خیز محور حبیب‌آباد به طول ۲۰۰ متر اصلاح گردید و جاده روستایی اسلام‌آباد نیز به طول ۱.۵ کیلومتر تعریض شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جادهای استان تهران هدف از اجرای این طرح ها را رفع گلوگاه‌های ترافیکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی تردد کاربران جادهای عنوان کرد.

جهانی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه‌ها ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، تأکید کرد: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی از برنامه‌های مستمر این اداره کل بوده و تلاش میشود با اجرای طرح‌های عمرانی، سطح ایمنی و کیفیت خدمات در محورهای روستایی استان افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی مستمر نقاط مستعد حادثه و اولویت‌بندی نیازهای عمرانی، محور اصلی اقدامات این اداره کل در راستای کاهش سوانح و ارتقای رضایتمندی کاربران جادهای است.

کد مطلب 6852066

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