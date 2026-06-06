اتمام تعریض و ایمن سازی ۶.۲ کیلومتر از محورهای روستایی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، از اتمام عملیات تعریض و ایمن‌سازی بیش از شش کیلومتر از محورهای روستایی استان تهران با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

جهانی با اعلام این خبر گفت: عملیات تعریض و ایمن‌سازی محورهای روستایی قلعه نو، حبیب‌آباد و اسلام‌آباد در مجموع به طول ۶ هزار و ۲۰۰ متر به پایان رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها افزود: محور روستایی قلعه نو به طول ۴.۵ کیلومتر تعریض و بهسازی شد، نقطه حادثه‌خیز محور حبیب‌آباد به طول ۲۰۰ متر اصلاح گردید و جاده روستایی اسلام‌آباد نیز به طول ۱.۵ کیلومتر تعریض شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جادهای استان تهران هدف از اجرای این طرح ها را رفع گلوگاه‌های ترافیکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی تردد کاربران جادهای عنوان کرد.

جهانی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه‌ها ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، تأکید کرد: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی از برنامه‌های مستمر این اداره کل بوده و تلاش میشود با اجرای طرح‌های عمرانی، سطح ایمنی و کیفیت خدمات در محورهای روستایی استان افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی مستمر نقاط مستعد حادثه و اولویت‌بندی نیازهای عمرانی، محور اصلی اقدامات این اداره کل در راستای کاهش سوانح و ارتقای رضایتمندی کاربران جادهای است.