اتمام تعریض و ایمن سازی ۶.۲ کیلومتر از محورهای روستایی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، از اتمام عملیات تعریض و ایمنسازی بیش از شش کیلومتر از محورهای روستایی استان تهران با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال خبر داد.
جهانی با اعلام این خبر گفت: عملیات تعریض و ایمنسازی محورهای روستایی قلعه نو، حبیبآباد و اسلامآباد در مجموع به طول ۶ هزار و ۲۰۰ متر به پایان رسیده و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی با اشاره به جزئیات این پروژهها افزود: محور روستایی قلعه نو به طول ۴.۵ کیلومتر تعریض و بهسازی شد، نقطه حادثهخیز محور حبیبآباد به طول ۲۰۰ متر اصلاح گردید و جاده روستایی اسلامآباد نیز به طول ۱.۵ کیلومتر تعریض شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران هدف از اجرای این طرح ها را رفع گلوگاههای ترافیکی، اصلاح نقاط حادثهخیز و ارتقای ایمنی تردد کاربران جادهای عنوان کرد.
جهانی با بیان اینکه برای اجرای این پروژهها ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، تأکید کرد: توسعه و بهسازی راههای روستایی از برنامههای مستمر این اداره کل بوده و تلاش میشود با اجرای طرحهای عمرانی، سطح ایمنی و کیفیت خدمات در محورهای روستایی استان افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی مستمر نقاط مستعد حادثه و اولویتبندی نیازهای عمرانی، محور اصلی اقدامات این اداره کل در راستای کاهش سوانح و ارتقای رضایتمندی کاربران جادهای است.
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