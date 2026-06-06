حزب الله پهپاد هرمس اسرائیل را با شلیک موشک فراری داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که با یک پهپاد رژیم صهیونیستی مقابله کرده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: ساعت ۱۳:۵۰ امروز شنبه به وقت محلی ششم ژوئن ۲۰۲۶ یک پهپاد اسرائیلی از نوع هرمس ۴۵۰ زیک را بر فراز شهرک الشهابیه با موشک زمین به هوا رهگیری کردیم که این پهپاد مجبور به فرار شد.

حزب الله در بیانیه دیگری از هدف قرار دادن مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی در حومه قلعه الشقیف با توپخانه خبر داد.

همچنین در بیانیه دیگری حزب الله از هدف قرار دادن خودرو نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شهر الخیام با پهپاد انتحاری و آتش گرفتن این خودرو نظامی ارتش اشغالگر خبر داد.

همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع حادثه امنیتی برای نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان خبر دادند که به دنبال آن، نظامیان مصدوم یا کشته شده به داخل اراضی اشغالی منتقل شدند.