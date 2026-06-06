به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره گلابگیری شهرستان بانه عصر شنبه با مشارکت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مدیریت جهاد کشاورزی در باغات گل محمدی روستای شرگه برگزار شد؛ رویدادی که با استقبال چشمگیر گردشگران و اهالی منطقه همراه بود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بانه در حاشیه این جشنواره به خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: جشنواره گلابگیری شرگه یکی از رویدادهای شاخص گردشگری شهرستان است که با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری کشاورزی و تقویت پیوند میان تولید، فرهنگ و گردشگری برگزار میشود.
سعدالله عزیزی افزود: روستای شرگه به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و توسعه باغات گل محمدی، به یکی از قطبهای تولید این محصول در شهرستان تبدیل شده و برگزاری این جشنواره نقش مهمی در معرفی توانمندیهای محلی دارد.
رونق اقتصاد محلی با گردشگری روستایی
رئیس اداره میراثفرهنگی بانه با تأکید بر اهمیت گردشگری کشاورزی گفت: این نوع رویدادها علاوه بر حفظ آیینهای سنتی و انتقال دانش بومی، به رونق اقتصاد روستاها و افزایش حضور گردشگران کمک میکند.
وی ادامه داد: جشنواره گلابگیری شرگه در فهرست رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده و تلاش میشود در سالهای آینده با تقویت زیرساختها، گستردهتر برگزار شود.
در این جشنواره، بازدیدکنندگان از مراحل برداشت گل محمدی و فرآیند سنتی گلابگیری بازدید کردند همچنین غرفههای عرضه گلاب، صنایعدستی و محصولات محلی برپا شده بود که با استقبال گردشگران همراه شد.
اجرای موسیقی محلی، آیین ههلپهرکی و پذیرایی با غذاهای سنتی نیز حال و هوای جشنواره را شاد و متفاوت کرد.
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