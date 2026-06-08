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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۶

خرید ۸ تن گل محمدی از کشاورزان وامنان

خرید ۸ تن گل محمدی از کشاورزان وامنان

گرگان-مدیر تعاون روستایی گلستان از خرید توافقی بیش از هشت تن گل محمدی با قیمت هر کیلوگرم ۱۷۰ هزار تومان از کشاورزان وامنان خبر داد و گفت: ۸۰ درصد مطالبات تولیدکنندگان پرداخت شده است.

محمدرضا جامی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم حمایت از تولیدکنندگان گل محمدی در منطقه وامنان خبر داد و اظهار کرد: شرکت تعاونی تولید روستایی وامنان تاکنون بیش از ۸ تن گل محمدی را به‌صورت توافقی از کشاورزان خریداری کرده است.

وی با بیان اینکه این خرید با نرخ هر کیلوگرم ۱۷۰ هزار تومان انجام شده است، افزود: بخش عمده مطالبات بهره‌برداران نیز پرداخت شده و تاکنون حدود ۸۰ درصد از وجوه خرید به کشاورزان تسویه شده است.

مدیر تعاون روستایی گلستان با اشاره به ظرفیت بالای تولید گل محمدی در این منطقه گفت: سطح زیر کشت این محصول در وامنان به حدود ۴۰ هکتار رسیده و روند خرید تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: گل‌های خریداری‌شده پس از جمع‌آوری، توسط شرکت تعاونی تولید روستایی وامنان فرآوری و گلاب‌گیری می‌شود و محصولات نهایی با برند این تعاونی در روستابازارهای تعاونی و دیگر مراکز عرضه استان به فروش می‌رسد.

جامی این طرح را نمونه‌ای موفق از نقش‌آفرینی تعاونی‌های روستایی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی دانست و اظهار کرد: حذف واسطه‌ها، افزایش سهم درآمدی تولیدکنندگان و ایجاد ارزش افزوده از طریق فرآوری محصول، از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح در منطقه وامنان است.

کد مطلب 6853475

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