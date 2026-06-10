به گزارش خبرگزاری مهر، علی مردانی روز چهارشنبه در جشنواره گل محمدی این شهرسان با اشاره به جایگاه این محصول در بخش کشاورزی شهرستان گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی و باغی خوی به کشت گل محمدی اختصاص یافته است.
وی ادامه داد افزود: سالانه حدود ۶۵۰ تن گلبرگ گل محمدی از این باغها برداشت میشود که از آن بیش از یک میلیون لیتر گلاب تولید میشود.
مردانی اظهار کرد: ۸۰ درصد محصول برداشت شده به تولید گلاب و ۲۰ درصد نیز به تولید مربا، گل خشک و سایر فرآوردههای مرتبط اختصاص مییابد.
شهردار خوی نیز در این مراسم اعلام کرد: برگزاری ششمین جشنواره گل و گلاب فرصتی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی و فرهنگی شهرستان خوی است و میتواند نقش مهمی در معرفی توانمندیهای این منطقه به گردشگران و سرمایهگذاران داشته باشد.
حسن نصرالله پور افزود: خوی به واسطه تولید گل محمدی و فرآوردههای آن، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری کشاورزی دارد و برگزاری این رویدادها زمینه آشنایی بیشتر مردم با این ظرفیتها را فراهم میکند.
ثبت ملی جشنواره گلاب گیری در خوی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از ثبت ملی جشنواره گلابگیری خوی خبر داد و این اقدام را گامی مهم در حفظ و معرفی میراث فرهنگی منطقه عنوان کرد.
مرتضی صفری گفت: ثبت ملی جشنواره گلابگیری خوی زمینه معرفی هرچه بیشتر این رویداد فرهنگی و ظرفیتهای گردشگری شهرستان را در سطح کشور فراهم خواهد کرد.
در بخشهای مختلف این جشنواره، غرفههای گل و گیاه، فرآوردههای گل محمدی، صنایع دستی، دمنوشهای گیاهی و برنامههای آموزشی ویژه کودکان برپا شد و بانوان تولیدکننده نیز مراحل سنتی گلابگیری، تهیه مربا و فرآوری گل محمدی را به نمایش گذاشتند.
جشنواره گل و گلاب خوی با هدف معرفی ظرفیتهای تولیدی، حمایت از بهرهبرداران، توسعه گردشگری کشاورزی و پاسداشت سنتهای بومی منطقه برگزار شد.
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