به گزارش خبرگزاری مهر، علی مردانی روز چهارشنبه در جشنواره گل محمدی این شهرسان با اشاره به جایگاه این محصول در بخش کشاورزی شهرستان گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی و باغی خوی به کشت گل محمدی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد افزود: سالانه حدود ۶۵۰ تن گلبرگ گل محمدی از این باغ‌ها برداشت می‌شود که از آن بیش از یک میلیون لیتر گلاب تولید می‌شود.

مردانی اظهار کرد: ۸۰ درصد محصول برداشت شده به تولید گلاب و ۲۰ درصد نیز به تولید مربا، گل خشک و سایر فرآورده‌های مرتبط اختصاص می‌یابد.

شهردار خوی نیز در این مراسم اعلام کرد: برگزاری ششمین جشنواره گل و گلاب فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و فرهنگی شهرستان خوی است و می‌تواند نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های این منطقه به گردشگران و سرمایه‌گذاران داشته باشد.

حسن نصرالله‌ پور افزود: خوی به واسطه تولید گل محمدی و فرآورده‌های آن، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری کشاورزی دارد و برگزاری این رویدادها زمینه آشنایی بیشتر مردم با این ظرفیت‌ها را فراهم می‌کند.

ثبت ملی جشنواره گلاب گیری در خوی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از ثبت ملی جشنواره گلاب‌گیری خوی خبر داد و این اقدام را گامی مهم در حفظ و معرفی میراث فرهنگی منطقه عنوان کرد.

مرتضی صفری گفت: ثبت ملی جشنواره گلاب‌گیری خوی زمینه معرفی هرچه بیشتر این رویداد فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان را در سطح کشور فراهم خواهد کرد.

در بخش‌های مختلف این جشنواره، غرفه‌های گل و گیاه، فرآورده‌های گل محمدی، صنایع دستی، دمنوش‌های گیاهی و برنامه‌های آموزشی ویژه کودکان برپا شد و بانوان تولیدکننده نیز مراحل سنتی گلاب‌گیری، تهیه مربا و فرآوری گل محمدی را به نمایش گذاشتند.

جشنواره گل و گلاب خوی با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی، حمایت از بهره‌برداران، توسعه گردشگری کشاورزی و پاسداشت سنت‌های بومی منطقه برگزار شد.