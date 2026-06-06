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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

همایش ورزش همگانی در سمنان برگزار می شود

همایش ورزش همگانی در سمنان برگزار می شود

سمنان- فرماندار سمنان از برگزاری همایش بزرگ ورزش همگانی در گرامیداشت روز شهدای اقتدار خبر داد و گفت: پارک سوکان مکان برگزاری این رویداد انتخاب شده است.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۱۸ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و افزود: در مجموع این حوادث ۷۲ نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین جراحت با ۳۸ مورد مربوط به هشت مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر بوده است، ادامه داد: به هشت مورد واژگونی و دو مورد انحراف سواری نیز رسیدگی شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به مهمترین تصادف فوتی هفته گذشته یعنی برخورد پژو ۴۰۵ و کامیون کیلومتر ۱۳ محور ایوانکی به شریف آباد خبر داد و بیان کرد: ماحصل این سانحه فوت شش اتباع خارجی و مصدومیت سه نفر بوده است.

درخشان تصادف نیسان و سمند کمربندی سمنان به سرخه را یادآور شد و توضیح داد: طی این حادثه راننده نیسان جان باخت و پنج نفر راهی مراکز درمانی شدند.

وی از برخورد دو خودرو گرانقیمت سوزوکی و هایما کیلومتر ۱۵ محور فولاد محله به کیاسر عنوان بیشترین تعداد مصدوم یاد کرد و ادامه داد: این حادثه مصدومیت ۱۰ نفر را در پی داشت.

وی اضافه کرد: به هشت مصدوم تصادف پژو ۲۰۶ و سمند کیلومتر ۳۰ محور فولاد محله- کیاسر و شش مصدوم برخورد تریلی و اتوبوس کیلومتر ۵۲ محور میامی- سبزوار و شش مصدوم انحراف سواری پراید کیلومتر ۳۳ محور آرادان به سرخه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

کد مطلب 6852125

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